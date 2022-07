MUNIFICO RETTORE – I PM DI MILANO HANNO RINVIATO A GIUDIZIO ELIO FRANZINI, RETTORE DELL’UNIVERSITÀ STATALE DI MILANO, CHE VOLEVA BRINDARE “A DOM PERIGNON” PER DUE CONCORSI TRUCCATI PER IL DIPARTIMENTO DI UROLOGIA – FRANZINI, MESSO AI VERTICI DELL’UNIVERSITÀ DALL’EX RETTORE DECLEVA ED ELETTO CON IL VOTO DEI BIDELLI, HA UNA LUNGA STORIA DI CONCORSI FINITI TRA LE POLEMICHE: NEL 2008 CE NE FU UNO “SCANDALOSO” PER LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, POI UN ALTRO DA ORDINARI DI ESTETICA, LE CUI CARTE FINIRONO IN TRIBUNALE, E INFINE QUELLO "TRUCCATO" DELL’IMMUNOLOGO MASSIMO GALLI. IL MINISTRO MESSA CHE FA, BRINDA?

Concorsopoli. All’università Statale di Milano (la cosiddetta “capitale morale”), il rettore Elio Franzini - che fu eletto con il voto dei bidelli per non spostare l’ateneo nell’ex sede Expo - vuol “brindare a dom perignon” ai concorsi truccati. E i pm lo rinviano a giudizio.

Già messo ai vertici dell’università dall’ex rettore Decleva, la cui moglie, Fernanda Caizzi, fu condannata per una concorsopoli, Franzini era vicepresidente di una società privata di estetica che, come detto dal presidente della stessa, Luigi Russo, (un.di torino, convegno sie 2011 https://www.youtube.com/watch?v=p5-0hyaoswq ) organizzava convegni per “parlare” dei concorsi (Franzini, non sposato, promuoveva quasi sempre donne).

Presidente di tutti i possibili concorsi del suo raggruppamento, nel 2008 fu presidente di commissione di uno “scandaloso” concorso alla facolta’ di architettura al politecnico di Milano. Poi c’è stato quello da ordinari di estetica nel suo dipartimento, con le carte che finirono in tribunale, vari ricorsi per un controverso concorso a Storia, la difesa dell’immunologo Galli su un bando giudicato “truccato” e ora un “bel brindisi” per quello di urologia. Ma il ministro dell’Università, Maria Cristina Messa, che fa, brinda?

«CONCORSI TRUCCATI» I PM: A PROCESSO FRANZINI E GHERLONE

Luigi Ferrarella per il “Corriere della Sera”

Come una pietra che smossa da una più ampia valanga rotoli a valle, da Firenze rimbalza e finisce ora per compiere la propria parabola a Milano un segmento dell'istruttoria fiorentina trasmessa nel 2021 per competenza territoriale alla Procura di Milano.

La quale, dopo la conclusione delle indagini due mesi fa, non ravvisa motivi per cambiare idea e chiede dunque che il rettore della Università Statale, Elio Franzini, e il suo omologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, Enrico Gherlone, siano processati per l'ipotesi di reato di «turbata libertà nella scelta del contraente» (e Franzini anche per l'ipotesi di falso ideologico) in due concorsi per Urologia al San Paolo e al San Raffaele.

La richiesta riguarda a maggior ragione - nella prospettiva dei pm Bianca Maria Eugenia Baj Macario e Carlo Scalas, con il procuratore aggiunto Maurizio Romanelli - anche l'urologo Francesco Montorsi, professore dell'Università San Raffaele, Stefano Centanni, direttore del dipartimento di Scienze della Salute della Statale, e Marco Carini, urologo dell'Università di Firenze, indagati anche per l'ipotesi di corruzione aggravata.

elio franzini filosofia della crisi

L'accusa a Montorsi e Centanni è aver «bandito e pilotato, in un'ottica spartitoria, due posizioni di professore ordinario alla Statale per gli ospedali San Paolo e San Donato», in uno «scambio corruttivo» che avrebbe dovuto portare in cattedra due nomi da loro caldeggiati. I guai dei rettori milanesi nascono da una intercettazione nella quale Carini diceva che «il rettore di Milano mi chiama e mi chiede se c'è la volontà... la disponibilità dell'accademia di urologia di un posto al San Paolo di un professore ordinario...».

C'era però l'incognita di due altri candidati non ritiratisi, e allora per gli inquirenti Gherlone era stato chiamato da Franzini, preoccupato «siccome c'è anche l'altro in ballo... cioè non vorrei interferenze spiacevoli sulle due procedure... Perché non si è ritirato sostanzialmente come aveva promesso».

elio franzini sergio mattarella

Per i carabinieri il rettore della Statale «chiedeva espressamente al collega Gherlone di far ritirare» due candidati «entrambi ordinari di Urologia al San Raffaele di cui Gherlone è rettore». E una volta che i candidati non preventivati si erano ritirati, Centanni e Franzini si congratulavano: «È rimasta una macchina sola in pista - riassumeva Centanni -, a questo punto facciamo una grande festa E poi diciamo di portare il Dom Perignon ovviamente», al che Franzini stava allo scherzo: «Dom Perignon in caliciBel brindisi».

