Dagotraduzione da Indiewire

L'adattamento di Steven Spielberg del musical "West Side Story" ha finalmente iniziato a essere proiettato durante il fine settimana per gli elettori dei premi, mentre sarà in sala per tutti gli altri il giorno di Natale. Mentre prende il via la premiere ufficiale del film all'El Capitan Theatre di Los Angeles, vengono fuori le prime reazioni: elogi per la regia di Spielberg e voti alti per Rachel Zegler nei panni di Maria nel suo debutto cinematografico.

Il musical è stato presentato in anteprima pochi giorni dopo la morte di Stephen Sondheim (che ha scritto i testi per la produzione originale, con un libro di Arthur Laurents e la colonna sonora di Leonard Bernstein) all'età di 91 anni. Il più grande elogio per la nuova versione cinematografica è arrivato dal compositore stesso, che a settembre è passato da “The Late Show with Stephen Colbert” per parlare della più recente produzione teatrale di “Company” e, naturalmente, del film di Spielberg.

«È davvero fantastico», ha detto Sondheim del film. «Andate tutti. Vi divertirete davvero. E per quelli di voi che conoscono lo show, ci saranno delle vere sorprese».

Sondheim ha detto che ciò è dovuto al vincitore del Premio Pulitzer Tony Kushner, che ha ricevuto due nomination all'Oscar per la sceneggiatura dopo aver adattato i film di Spielberg "Munich" e "Lincoln".

Sondheim ha detto che Kushner «ha fatto cose davvero fantasiose e sorprendenti con il modo in cui le canzoni sono usate nella storia, e l'intera cosa ha una vera brillantezza e una vera energia, e sembra fresca. È davvero da prima elementare, e i musical cinematografici sono difficili da fare e questo, Spielberg e Kushner lo hanno davvero, davvero azzeccato».

Oltre a Zegler, questa nuova versione vede Ansel Elgort nei panni di Tony, Ariana DeBose nei panni di Anita e David Alvarez nei panni di Bernardo. Anche Rita Moreno, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il film vincitore del miglior film originale, fa un cameo nel ruolo di Valentina.

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il regista Stephen Spielberg e la moglie Kate Capshaw hanno guidato le star alla prima mondiale del tanto atteso remake musicale di West Side Story al Rose Theatre al Lincoln Center di New York City, lunedì.

Il regista di 74 anni ha indossato un abito elegante insieme alla sua affascinante moglie da 30 anni, Kate, per lo scintillante evento sul tappeto rosso.

Il regista ha anche posato con alcune delle sue star come la nuova arrivata Rachel Zegler, Ariana DeBose e l'iconica Rita Moreno, mentre si è unito alla protagonista Ansel Elgort all'evento.

Dopo la premiere di New York e un'altra proiezione a Los Angeles, su Twitter l'epopea è stata lodata come Miglior Film agli Oscar.

Il regista è uscito con un elegante abito grigio, con un cappotto di velluto a coste grigio scuro sopra un gilet di maglione grigio, cravatta grigia e una camicia bianca. Sua moglie Capshaw indossava un elegante abito scozzese rosso e grigio con stivali verdi con tacco.

