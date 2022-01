MUSICA VECCHIA FA BUON BRODO – QUASI UN TERZO DEI BRANI DELLA TOP 100 DI ITUNES È OCCUPATO DA PEZZI VECCHI. E ALCUNI NON SONO NEMMENO COSÌ INDIMENTICABILI: DA RONNIE SPECTOR AI CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL FINO AI NICKELBACK E AI 3 DOORS DOWN. AL CONTRARIO IL SINGOLO “SACRIFICE” DI THE WEEKND È ALL’80ESIMO POSTO. MA COSA STA SUCCENDO? C’È CHI IPOTIZZA CHE CI POSSA ESSERE DISINTERESSE PER LA MUSICA ATTUALE O CHE… - VIDEO

Che anno è per la musica? Quasi un terzo dei brani della top 100 di iTunes è occupato da pezzi vecchi. E alcuni non sono nemmeno così indimenticabili. C’è Ronnie Spector con "Be My Baby".

Ci sono diversi brani di Creedence Clearwater Revival, tra cui "Have You Ever Seen the Rain", al numero 17.

Ci sono anche alcuni band di fine anni '90 come i Nickelback e 3 Doors Down. E ancora il singolo di Edison Lighthouse, "Love Grows Where My Rosemary Goes" del 1970. Nella top 100 ci sono anche "Every Breath You Take" dei Police e "Livin on a Prayer" di Bon Jovi.

Allora cosa sta succedendo? È una promozione di iTunes che intasa la classifica? O mancanza di interesse per la musica attuale? O entrambi? Il pubblico degli acquirenti di dischi ha persino rifiutato la nuova musica di The Weeknd, pubblicata solo una settimana fa. Il suo singolo, "Sacrifice" è al numero 80. L'album "Dawn FM" sta uscendo fuori dalla top 5. Un crollo scioccante dopo che il suo successo mostruoso.

