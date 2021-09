MUSK D'ORIENTE - TESLA CONTINUERA' AD ESPANDERE I SUOI INVESTIMENTI IN CINA, "LEADER GLOBALE DELLA DIGITALIZZAZIONE" - DURANTE UN COLLEGAMENTO CON LA "CYBERSPACE ADMINISTRATION OF CHINA" ELON MUSK HA DETTO CHE PECHINO "SPENDE MOLTE RISORSE E SFORZI PER APPLICARE LE ULTIME TECNOLOGIE DIGITALI IN DIVERSI SETTORI, INCLUSA L'INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA" - TESLA STA CERCANDO DI MIGLIORARE LA SUA REPUTAZIONE NEL PAESE PERCHE'...

Dagotraduzione dalla Cnbc

Elon Musk

Elon Musk ha rassicurato la Cina: la Tesla, la sua casa automobilistica, continuerà ad espandere i suoi investimenti nel paese. Durante la World Internet Conference ospitata dalla Cyberspace Administration of China, il miliardario ha elogiato la nazione, indispensabile per la sua azienda, definendola «leader globale nella digitalizzazione».

Meno di due settimane fa, Musk, durante un altro collegamento in streaming, aveva detto che le aziende cinesi «sono più competitive al mondo». «La mia osservazione è che la Cina spende molte risorse e sforzi per applicare le ultime tecnologie digitali in diversi settori, inclusa l’industria automobilistica, il che la rende un leader globale» ha detto. «Tesla continuerà ad espandere i suoi investimenti e gli sforzi di ricerca e sviluppo in Cina».

Elon Musk fuma

Tesla sta cercando di migliorare la sua reputazione nel paese dopo una serie di critiche negative. La società ha dovuto affrontare un controllo normativo sulla sua privacy e qualche richiamo. Secondo quanto riferito, Pechino avrebbe vietato o comunque limitato l’uso dei veicoli elettrici di Tesla da parte di alcuni membri del personale statale e militare.

elon musk in cina

Nel suo intervento Musk ha parlato della protezione dei dati. «In Tesla siamo lieti di vedere una serie di leggi e regolamenti che sono stati rilasciati per rafforzare la gestione dei dati» ha spiegato. «Tesla ha creato un data center in Cina per localizzare tutti i dati generati dalla nostra attività qui, inclusi produzione, vendita, assistenza e addebito. Tutte le informazioni di identificazione personale sono in sicurezza in Cina e non vengono trasferite all’estero».

tesla model 3 cina

La società ha aperto la strada a un’importante fabbrica di Shanghai nel 2019. Tesla ha venduto 44.264 veicoli fabbricati in Cina ad agosto, di cui 31.379 per l’esportazione. È stato un aumento rispetto ai 32.968 veicoli fabbricati in Cina venduti a luglio e alle 33.155 unità vendute a giugno.

tesla model 3 fabbricata in cina