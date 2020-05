MUSK ATTACK! – STASERA ALLE 22.30 ORA ITALIANA LA ‘SPACEX’ DEL MATTOIDE FONDATORE DI TESLA FARÀ IL SUO PRIMO VIAGGIO SPAZIALE CON DUE ASTRONAUTI, METEO PERMETTENDO – È UN GRAN RITORNO PER GLI USA DOPO NOVE ANNI DI MISSIONI SENZA ESSERI UMANI. LA NUOVA CORSA ALLO SPAZIO ORA È ALLA PORTATA DEI PRIVATI (MA CON IL SUPPORTO DEL GOVERNO USA) – NON SOLO MUSK, ANCHE BEZOS E BRANSON. I PROSSIMI MESI SARANNO INTENSI… – IL VIDEO PER SEGUIRE LA DIRETTA

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

douglas hurley e bob behnken simulazione di volo con space x

Un missile sottilissimo, due soli astronauti, il ritorno alle capsule spaziali coniche dopo l' era dei grandi Shuttle, l' ultimo dei quali, Atlantis, andò in pensione nel 2011. Per i non più giovani questa prima astronave americana con uomini a bordo dopo 9 anni di digiuno può sembrare un ritorno, più che all' era del programma Apollo per il quale venivano usati i giganteschi missili Saturn, una riedizione delle capsule spaziali biposto Gemini dei primi anni Sessanta.

elon musk

In realtà la corsa allo spazio del Terzo millennio che vive col lancio di oggi (salvo rinvii per problemi meteorologici) uno dei suoi momenti chiave, ha caratteristiche totalmente diverse dal testa a testa Usa-Urss di mezzo secolo fa. Allora in ballo c' erano il prestigio e la capacità militare delle due nazioni leader del mondo libero e del blocco sovietico: a sfidarsi erano direttamente gli Stati attraverso agenzie spaziali pubbliche che, animate soprattutto dagli scienziati tedeschi finiti negli Usa o rimasti nell' Est europeo dopo la fine della Seconda guerra mondiale, erano cresciute nel solco della tecnologia missilistica della Germania nazista.

la space x crew dragon

trump space force star trek

L' impresa di oggi è profondamente diversa e molto significativa da almeno due punti di vista. Sul piano politico segna il ritorno in campo degli Usa dopo una lunga eclisse, con l' umiliazione degli astronauti americani costretti a usare le Soyuz russe per raggiungere la Stazione spaziale internazionale. Per questo oggi ad assistere al lancio ci sarà anche Donald Trump: è deciso a giocare la carta della supremazia americana anche fuori dall' atmosfera terrestre in chiave elettorale - tutto pur di mettere in secondo piano il coronavirus - ma, a dire il vero, insiste sulla sfida spaziale già da un paio d' anni.

elon musk donald trump trump space force star trek

Prima ha chiesto alla Nasa di riportare una donna e un uomo sulla Luna entro il 2024 (quando prevede di concludere il suo secondo mandato), poi ha dato il segnale di un rinnovato impegno in campo militare, anche per contenere la crescita della potenza spaziale cinese, ormai capace di abbattere coi suoi missili qualunque satellite. Per questo ha istituito la Space Force: una forza armata autonoma per lo spazio che si affianca a Esercito, Marina e Air Force.

space x crew dragon

Ci sono, poi, i profondi cambiamenti tecnologici ed economici del business spaziale (arriviamo perfino alla moda, con le nuove tute spaziali disegnate da un grande costumista di Hollywood).

donald trump difende elon musk

Basta guardare il lancio di oggi. Il piccolo missile non è sinonimo di impresa modesta: prova la capacità di un imprenditore innovativo come Elon Musk di costruire astronavi più leggere e missili riutilizzabili riducendo di nove decimi il costo di un' impresa spaziale che, così, è ora alla portata di molti: uno spazio low cost che si apre alla ricerca, all' esplorazione degli asteroidi ricchi di minerali rari, al monitoraggio ambientale, al turismo spaziale (primo turista intorno alla Luna nel 2023).

douglas hurley e robert behnken scendono da una tesla 1 donald trump istituisce le forze spaziali

Guidata da Musk - visionario di grande capacità tecnica, ma anche capitalista duro che produce missili e astronavi a costi imbattibili anche per i ritmi forsennati che impone in fabbrica e guerriero antitrust che ha spezzato il duopolio dei giganti Boeing e Lockheed - la nuova stagione dello spazio privato vedrà come protagonisti anche la Blue Origin di Jeff Bezos, la Virgin Galactic di Richard Branson (in affanno dopo qualche esperimento fallito) e altri finanziati dal venture capital di Founders Fund, Khosla Ventures, Space Angels, Cosmi Capital.

douglas hurley e robert behnken a cape canaveral donald trump istituisce le forze spaziali 3 4

I prossimi saranno mesi intensi: quattro missioni solo verso Marte (con robot e jeep che scorrazzeranno e scaveranno) lanciate da americani, cinesi e dall' Unione Europea con l' aiuto missilistico della Russia. C' è addirittura un programma concepito e finanziato dagli Emirati, basato su un missile giapponese, mentre il rover che atterrerà e andrà in giro sulla superficie marziana è costruito da un' azienda americana in Colorado.

meme su elon musk e donald trump douglas hurley e robert behnken, gli astronauti che andranno nello spazio con spacex douglas hurley e robert behnken scendono da una tesla launch pad 391 con il razzo spacex falcon 9 dall'alto donald trump istituisce le forze spaziali 1 spacex di elon musk esplode 2 spacex di elon musk esplode 3 douglas hurley le tesla della nasa spacex di elon musk esplode 1 starlink spacex lo spacex falcon 9 decolla da cape canaveral ELON MUSK SPACEX 3 ELON MUSK SPACEX 2 lancio dello spacex falcon 9 lancio dello spacex ESPLOSIONE DEL RAZZO SPACE X spacex falcon 9 cape canaveral spacex falcon 9 douglas hurley e robert behnken