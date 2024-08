MUSK INTO THE SPACE! - ENTRO LA FINE DELL'ANNO LA COMPAGNIA "SPACEX", DEL FONDATORE DI TESLA, PREVEDE DI LANCIARE LA PRIMA MISSIONE SPAZIALE CON EQUIPAGGIO CHE SORVOLERA' I POLI TERRESTRI - SI CHIAMERA' FRAM2: A CAPO CI SARÀ L'IMPRENDITORE CHUN WANG - LA MISSIONE DURERA' 3-5 GIORNI, IL RAZZO VOLERA' A 425-450 CHILOMETRI - L'OBIETTIVO? STUDIARE FENOMENI FISICI DELL'ATMOSFERA CHE SI VERIFICANO IN CORRISPONDENZA DEI POLI...

(ANSA) - MILANO, 13 AGO - E' previsto per la fine del 2024 il lancio della prima missione spaziale con equipaggio volta a sorvolare i poli terrestri: denominata Fram2 (in onore della nave norvegese che effettuò i primi viaggi pionieristici nell'Artico e in Antartide tra il 1893 e il 1912), sarà gestita dalla compagnia SpaceX, che negli ultimi quattro anni ha già lanciato 13 missioni spaziali umane.

Fram2 sarà la sesta missione spaziale commerciale della navetta Dragon, che verrà lanciata dalla Florida con un razzo Falcon 9. A capo della spedizione ci sarà l'imprenditore Chun Wang, uno dei pionieri del mondo della criptovalute. Con lui voleranno la regista norvegese Jannicke Mikkelsen in qualità di comandante del veicolo, l'esploratore australiano Eric Philips nel ruolo di pilota, e l'ingegnere tedesca Rabea Rogge come specialista di missione. Questo sarà il primo volo spaziale per tutti i membri dell'equipaggio.

La missione, della durata di 3-5 giorni, non attraccherà come al solito sulla Stazione spaziale internazionale, ma volerà attorno alla Terra, a un'altezza di 425-450 chilometri, per esplorarla da un'orbita polare. L'obiettivo è quello di studiare fenomeni fisici dell'atmosfera che si verificano in corrispondenza dei poli terrestri, ma non solo.

Verranno condotte anche ricerche per comprendere meglio gli effetti del volo spaziale sul corpo umano: il programma prevede perfino la realizzazione della prima radiografia del corpo umano nello spazio.

