7 ott 2021 17:58

MUSK MEJO DI RE MIDA - BASTA ACCOSTARE IL NOME DI UNA CRIPTOVALUTA A QUELLO DEL MILIARDARIO PER VEDERE LE SUE QUOTAZIONI SCHIZZARE - DOMENICA E' STATA LANCIATA UN NUOVA MONETA DIGITALE CHE PRENDE IL NOME DAL CANE DI MUSK, FLOKI: DOPO TRE GIORNI IL SUO VALORE ERA AUMENTATO DEL 2.400% - NON E' NEANCHE SERVITO L'ENDORSMENT DEL MILIARDARIO, COME SUCCESSE PER DOGECOIN O PER IL BABY DOGE - ADESSO GLI INVESTITORI SPERANO SOLO IN UN SUO CENNO...