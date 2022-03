MUSK SOCIAL CLUB – ELON STA PRENDENDO SERIAMENTE IN CONSIDERAZIONE L'IDEA DI LANCIARE UNA SUA PIATTAFORMA SOCIAL - "LA LIBERTA' DI PAROLA E' ESSENZIALE PER UNA DEMOCRAZIA FUNZIONANTE" HA SCRITTO, INVITANDO I SUOI FOLLOWER A RISPONDERE SE TWITTER ADERISCA OPPURE NO A QUESTO PRINCIPIO - IL 70% DEI PARTECIPANTI HA DETTO "NO" - "LE CONSEGUENZE DI QUESTO SONDAGGIO SARANNO IMPORTANTI..."

Free speech is essential to a functioning democracy. Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Dagotraduzione dal Wall Street Journal

Il Ceo di Tesla Elon Musk

Il miliardario Elon Musk ha affermato che sta «pensando seriamente» alla creazione di una nuova piattaforma di social media, senza rivelare ulteriori dettagli.

Musk, la persona più ricca del mondo, è stato critico nei confronti di Twitter in diversi tweet degli ultimi giorni. Ha interrogato i suoi follower per conoscere le loro opinioni sul fatto che il social network aderisca ai principi della libertà di parola e ha detto che avrebbe preso seriamente in considerazione la costruzione di una nuova piattaforma.

Elon Musk

«La libertà di parola è essenziale per una democrazia funzionante», ha affermato Musk in un tweet. «Credi che Twitter aderisca rigorosamente a questo principio?». Nel sondaggio di accompagnamento, il 70% degli oltre 2 milioni di intervistati ha votato no.

«Le conseguenze di questo sondaggio saranno importanti», ha affermato Musk in un tweet di follow-up. «Per favore, vota con attenzione».

Twitter ha rifiutato di commentare. L'azienda afferma sul suo sito web che «difendere e rispettare la voce dell'utente» è un valore fondamentale.

Inoltre, Musk ha dichiarato lunedì di essere risultato positivo al Covid-19. «Presumibilmente ce l'ho di nuovo (sigh), ma quasi nessun sintomo», ha detto. Musk era già risultato positivo nel 2020.

ELON MUSK TESLA 1

Musk, amministratore delegato del produttore di veicoli elettrici Tesla Inc. e della società di missili Space Exploration Technologies Corp., nota come SpaceX, è noto per i suoi commenti su Twitter, dove ha quasi 80 milioni di follower. A novembre, ha interrogato gli utenti sull'opportunità di vendere il 10% delle sue azioni in Tesla. Circa il 58% di coloro che hanno votato era favorevole alla vendita.

A dicembre, il leader di Tesla ha twittato che stava pensando di lasciare il lavoro e diventare un influencer, e ha chiesto alle persone cosa ne pensassero. All'inizio del 2021, Musk ha detto che si stava prendendo una pausa dalla piattaforma dei social media prima di intervenire di nuovo poco dopo.

ELON MUSK

Le dichiarazioni su Twitter di Musk lo hanno gettato in acqua bollente. Nel 2018, ha affermato falsamente di essersi assicurato finanziamenti per rendere Tesla privata. La Securities and Exchange Commission ha dichiarato che così facendo ha frodato gli investitori, un'affermazione che Musk ha contestato. All'inizio di questo mese, ha chiesto a un giudice federale di concludere un accordo con le autorità di regolamentazione su quell'incidente, richiedendo che alcuni dei suoi tweet fossero preapprovati.

Il patrimonio netto di Musk è arrivato a 256 miliardi di dollari lunedì, secondo il Bloomberg Billionaires Index, una classifica aggiornata quotidianamente delle persone più ricche del mondo.

Twitter ha bandito alcuni utenti dalla sua piattaforma. All'inizio dello scorso anno, ha vietato l'account Twitter personale dell'ex presidente Donald Trump per il rischio di incitamento alla violenza.

elon musk persona dell anno per time

All'inizio di quest'anno, Twitter ha sospeso in modo permanente un account della rappresentante repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene, affermando che l'account ha ripetutamente violato la politica di disinformazione Covid-19 di Twitter.

Se il signor Musk si muovesse per creare una nuova piattaforma di social media, entrerebbe in un settore già saturo. I grandi nomi dei social media sono elementi di base come Twitter, TikTok e Meta Platforms Inc che hanno una vasta base di utenti.

Altri non hanno raggiunto la stessa scala. Parler, una rete di social media progettata per soddisfare i conservatori, è stata lanciata nel 2018 ma ha subito polemiche l'anno scorso alla luce dell'attacco della mafia al Campidoglio degli Stati Uniti. L'azienda di Trump è alla base di un nuovo social network chiamato Truth Social lanciato il mese scorso.

elon musk

Per creare scalabilità su una piattaforma di social media, è necessario l'effetto rete, in cui più utenti aiutano ad aumentare il valore che la piattaforma ha da offrire, ha affermato Ali Mogharabi, analista azionario senior di Morningstar che segue le società di social media.

«È piuttosto difficile da fare», ha detto, dato l'attuale panorama dei social media.