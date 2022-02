Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

le foto corrette di musso 3 foto di musso con augello in evidenza

Sempre attento quando si tratta di volare tra i pali dell'Atalanta e smanacciare palloni a destra e manca, Juan Musso è incappato in uno scivolone social che in Argentina sta facendo parlare tantissimo.

Il 27enne ex Udinese è appena tornato a Bergamo dopo essere stato impegnato con la Nazionale albiceleste: il CT Scaloni lo ha convocato per i due match validi per le qualificazioni mondiali contro Cile e Colombia, ma in entrambi i casi Musso non è stato impiegato (prima è andato in panchina, poi in tribuna) cedendo il passo al titolarissimo Dibu Martinez.

la fidanzata di musso anna ariaudo 8

Poco male, visto che al suo ritorno a casa in Italia ha trovato una bellissima sorpresa apparecchiatagli dalla fidanzata Anna Ariaudo. Il soffitto del soggiorno era infatti pieno di palloncini rossi a forma di cuore con la scritta "Ti amo".

Un gesto che ha toccato l'animo del portiere argentino, che ha dunque deciso di immortalare la scena e pubblicarla tra le sue storie su Instagram, aggiungendoci una dedica per la compagna: "Sei la migliore".

Il prima e il dopo…

La grande voglia di omaggiare il suo amore ha tuttavia giocato un brutto scherzo a Musso, che non si è accorto che di fronte a lui c'era anche uno specchio: nello scatto si può dunque vedere, sulla sinistra, anche il buon Juan impegnato a fare la foto, con l'abbigliamento che aveva in quel momento.

la fidanzata di musso anna ariaudo 7

Ovvero esattamente niente: era nudo, con tanto di membro in bella vista. Il che, con una temperatura esterna prossima allo zero va certamente ad onore dell'ottimo impianto di riscaldamento dell'abitazione, ma non va decisamente bene per un post destinato ai suoi quasi 300mila followers.

Accortosi della gaffe, Musso ha rimosso dopo un po' la storia, ma ormai era troppo tardi per impedire che diventasse virale. Successivamente, con la luce del giorno, il portiere argentino ha ripubblicato uno scatto simile, ma stavolta nello specchio si può vedere che stavolta è vestito.

la fidanzata di musso anna ariaudo 5

"La foto corretta, buongiorno", ha scritto il giocatore taggando la fidanzata, con tanto di risate nelle faccine messe a corredo. A quel punto la bella Anna ha ripostato a sua volta la storia, aggiungendoci un eloquente "per fortuna ti amo troppo!".

