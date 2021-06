24 giu 2021 18:58

MUTANDE PAZZE? NO, UN PAZZO IN MUTANDE– UN UOMO IN MUTANDE HA SCATENATO IL PANICO A ROMA, PRIMA PICCHIANDO E RAPINANDO DUE PERSONE, POI ENTRANDO CON UNO SCOOTER RUBATO AL PRONTO SOCCORSO - IL 41ENNE ROMANO HA CONTINUATO LA SUA FUGA NASCONDENDOSI IN DUE BAR E HA AGGREDITO I POLIZIOTTI CHE LO VOLEVANO BLOCCARE - ALLA FINE È STATO ARRESTATO ED È ATTUALMENTE RICOVERATO. A CAUSA DELLE PERCOSSE RICEVUTE, DUE AGENTI…