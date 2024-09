MUTATIS, MUTANDA! - GLI ASSISTENTI DI VOLO DELLA COMPAGNIA AMERICANA "DELTA AIRLINES" DEVONO INDOSSARE "INDUMENTI INTIMI ADEGUATI, CHE NON DEVONO ESSERE VISIBILI" - IL VADEMECUM PER L'ABBIGLIAMENTO DELLE HOSTESS: "LE CIGLIA DOVREBBERO APPARIRE NATURALI. TUTTE LE UNGHIE DEVONO ESSERE DELLO STESSO COLORE" - NIENTE TATUAGGI VISIBILI; PIERCING CONSENTITO SOLO AL NASO E...

Un promemoria pubblicato da una compagnia aerea e rivolto agli aspiranti assistenti di volo ha suscitato reazioni molto contrastanti sul web. Nel file di due pagine vengono elencati i «requisiti di aspetto» che il dipendente ideale, secondo la Delta Airlines, dovrebbe assumere.

Da una banale «la pulizia e l'igiene personale devono essere sempre mantenute» fino a indicazioni più discutibili, come le ciglia che «dovrebbero apparire naturali» e «tutte le unghie devono essere dello stesso colore»; banditi anche i tatuaggi, quelli visibili, che dovrebbero «essere coperti da indumenti o trucco waterproof». In fondo al documento, spunta infine una norma che vuole controllare le scelte sulla biancheria intima.

«È consentito un singolo piercing laterale al naso», purché abbia «perni in oro, argento, perla bianca, diamante o simili», si legge nella nota. Altri tipi di piercing al viso o sul corpo (se visibili), non sono consentiti. «Massimo di due orecchini per orecchio», che però non devono essere «più grandi di una moneta da dieci centesimi»; vietati invece gli orecchini a cerchio e gli allargatori per le orecchie.

In ordine di apparizione, nel promemoria si arriva alle indicazioni per l'abbigliamento, che deve essere «professionale», con abiti e gonne che non possono arrivare sopra al ginocchio, scarpe basse che non siano da ginnastica e cravatta obbligatoria se si indossa una camicia con colletto a bottoni. Ma la regola che ha destato più scalpore è stata senza dubbio quella riguardante la biancheria: «Devono essere indossati indumenti intimi adeguati, ma non devono essere visibili».

