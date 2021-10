6 ott 2021 20:10

MY DEAR SENATUR - LA REGINA ELISABETTA HA SCRITTO UNA LETTERA A UMBERTO BOSSI PER RINGRAZIARLO PER IL MESSAGGIO INVIATOLE PER LA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO. LA MISSIVA, ARRIVATA IN SENATO CON TANTO DI STEMMA DI BUCKINGHAM PALACE, È STATA SCRITTA DA ANDREW PATERSON DELL’UFFICIO DEL SEGRETARIO PRIVATO DELLA SOVRANA: “LA REGINA È RIMASTA COLPITA DAI MESSAGGI RICEVUTI ED È MOLTO GRATA PER LE SUE PAROLE GENTILI…”