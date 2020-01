MY GHOSN! - CHIUSA UNA PORTA, SI APRE IL PORTELLONE (DELL’AEREO) – ALTRO CHE LENZUOLA ALLE FINESTRE E FANTOMATICI TUNNEL SOTTERRANEI: PER FUGGIRE CARLOS GHOSN HA APERTO SEMPLICEMENTE LA PORTA DELLA SUA CASA DI TOKYO – LE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ACQUISITE DALLE AUTORITÀ DEL GIAPPONE MOSTRANO L'EX PATRON DI RENAULT-NISSAN CHE ESCE DA SOLO E… - VIDEO

Da "www.milanofinanza.it"

Le telecamere della videosorveglianza acquisite dalle autorità del Giappone mostrano che l'ex patron di Renault-Nissan, Carlos Ghosn, ha lasciato da solo la sua casa di Tokyo, dove si trovava ai domiciliari, per iniziare la sua fuga verso il Libano. Lo ha reso noto la tv pubblica nipponica NHK, citando fonti vicine all'inchiesta.

Nelle immagini, secondo NHK, si vede Ghosn che lascia la sua casa da solo verso mezzogiorno di domenica scorsa.

L'ex manager da Beirut ha dichiarato ieri nuovamente la sua innocenza, ha detto di aver organizzato da solo la fuga e di essere andato via per sottrarsi a "un sistema parziale" e a una "persecuzione politica" e non alla giustizia. Le autorità libanesi hanno ricevuto ieri un mandato d'arresto internazionale dall'Interpol.

