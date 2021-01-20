IL VIDEO DI MYRTA MERLINO CONTRO DAGOSPIA
MYRTA MERLINO DISGUSTATA DAL FLASH DI DAGOSPIA SU RENATA POLVERINI
MYRTA DA LEGARE - "HO LETTO IERI UN PEZZO DISGUSTOSO SULLA POLVERINI CHE MI HA FATTO VENIRE IL VOLTASTOMACO" - MYRTA MERLINO TRAVASA UN PO' DI BILE, IN DIRETTA A "L'ARIA CHE TIRA", SULL'ARTICOLO DI DAGOSPIA (SENZA NEANCHE CITARCI) SULLA LIASON TRA LA POLVERINI E LUCA LOTTI: "HANNO SCRITTO CHE LEI SAREBBE IN PREDA A UN DELIRIO ORMONALE…SU DI UN UOMO CERTE COSE NON SI SAREBBERO MAI SCRITTE" - LA FURIA FEMMINISTEGGIANTE DEVE AVERLA RINTRONATA: FINGE DI IGNORARE COSA E' STATO SCRITTO SU BERLUSCONI O GIANFRANCO FINI QUANDO SI FIDANZO' CON LA TULLIANI O QUELLO CHE VIENE VOMITATO SUI CALCIATORI PER LE LORO LIASON, QUANDO NON RENDONO IN CAMPO… - VIDEO-
IL VIDEO DI MYRTA MERLINO CONTRO DAGOSPIA
“MA COSA GLI FA BERLUSCA ALLE BADANTI, CHE SE NE VANNO TUTTE…” – I TWITTAROLI VANNO IN CORTOCIRCUITO PER MARIAROSARIA ROSSI, CHE VOTA SÌ ALLA FIDUCIA E IN MEZZO ALL’EMICICLO FA CIAO A DUE MANI E SE NE VA: “ABBIAMO UNA QUEEN INDISCUSSA. CI MANCAVA SOLO LA PORTA SBATTUTA” – “QUINDI, RICAPITOLANDO, ORA DIBBA SI TROVA DALLA STESSA PARTE DI MARIAROSARIA ROSSI?''
NEWCO NELL’ACQUA – “L’ESPRESSO” PUBBLICA LA LETTERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ITALIA SULL’OPERAZIONE ALITALIA, CHE RISCHIA DI BLOCCARE IL SALVATAGGIO DELLA COMPAGNIA DI BANDIERA CON 3 MILIARDI DI EURO – DA BRUXELLES NON SI SONO FATTI INFINOCCHIARE DA CONTE E PATUANELLI E HANNO IL SOSPETTO CHE SI TRATTI SOLO DI UNA “OPERAZIONE DI TRASFERIMENTO SOCIETARIO SENZA DISCONTINUITÀ CON LA VECCHIA AZIENDA”
MARIONE E ZLATAN, “ANIMALI” DA MILAN! IL RUGGITO DI MANDZUKIC, 35 ANNI A MAGGIO: “IBRA È ANCORA UN “ANIMALE”, IO CERCHERÒ DI ESSERE LO STESSO” - L'ACCORDO CON LA DIRIGENZA PREVEDE UN CONTRATTO DA 1,8 MLN € FINO ALLA FINE DELLA STAGIONE, CON OPZIONE AUTOMATICA DI RINNOVO (LA FORMULA RICALCA QUELLA SIGLATA PER LO SVEDESE) – CASSANO CONTROCORRENTE: “MANDZU FARA’ UNA GRAN FATICA” - VIDEO
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
VOLETE SAPERE QUALI SONO I PASSAPORTI PIÙ POTENTI DEL MONDO IN TEMPI DI PANDEMIA? LA CLASSIFICA DI “HENLEY & PARTNERS”, CHE ANALIZZA I DOCUMENTI DI 199 PAESI, CONFERMA IN TESTA IL GIAPPONE. L’ITALIA SI PIAZZA QUARTA – AI PRIMI POSTI DELLA GRADUATORIA CI SONO I PASSAPORTI DELL’AREA DELL’ASIA-PACIFICO. IL MOTIVO? MOLTO PIÙ ATTUALE DI QUELLO CHE SI POSSA PENSARE…
"NON FINIRÀ PRIMA DELL'ESTATE 2022 MA COL 20% DI IMMUNI SI PUÒ RIPARTIRE" - IL VIROLOGO PREGLIASCO: "IL LOCKDOWN SERVIREBBE MA È IMPRATICABILE, SCATENEREBBE UNA RIVOLTA SOCIALE. LA VARIANTE INGLESE DEL COVID COME QUELLA SUDAFRICANA SONO SENSIBILI ALLA VACCINAZIONE, LA BRASILIANA NON SI SA ANCORA, MA NON È L'ULTIMA. PIÙ IL VIRUS SI RIPRODUCE PIÙ VARIA, PER QUESTO VA FRENATO, MA VA DETTO CHE UNA VARIANTE SU DIECI MILIARDI È DAVVERO NEGATIVA…"