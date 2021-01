20 gen 2021 20:20

MYRTA DA LEGARE - "HO LETTO IERI UN PEZZO DISGUSTOSO SULLA POLVERINI CHE MI HA FATTO VENIRE IL VOLTASTOMACO" - MYRTA MERLINO TRAVASA UN PO' DI BILE, IN DIRETTA A "L'ARIA CHE TIRA", SULL'ARTICOLO DI DAGOSPIA (SENZA NEANCHE CITARCI) SULLA LIASON TRA LA POLVERINI E LUCA LOTTI: "HANNO SCRITTO CHE LEI SAREBBE IN PREDA A UN DELIRIO ORMONALE…SU DI UN UOMO CERTE COSE NON SI SAREBBERO MAI SCRITTE" - LA FURIA FEMMINISTEGGIANTE DEVE AVERLA RINTRONATA: FINGE DI IGNORARE COSA E' STATO SCRITTO SU BERLUSCONI O GIANFRANCO FINI QUANDO SI FIDANZO' CON LA TULLIANI O QUELLO CHE VIENE VOMITATO SUI CALCIATORI PER LE LORO LIASON, QUANDO NON RENDONO IN CAMPO… - VIDEO