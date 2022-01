NANI E SALVI – PER IL REMAKE DI BIANCANEVE LA DISNEY SI E' DOVUTA CONSULTARE CON LA "COMUNITÀ DEL NANISMO", DOPO CHE LA STAR DEL "TRONO DI SPADE", PETER DINKLAGE, HA FORTEMENTE CRITICATO IL FILM BOLLANDOLO COME "ARRETRATO" E PENSATO PER RAFFORZARE GLI STEREOTIPI - L'ENTE DI BENEFICENZA "RESTRICTED GROWTH ASSOCIATION": "LE PERSONE CON UNA CRESCITA LIMITATA NON VIVONO MAI IN CASE DI MARZAPANE, NON HANNO LETTI DA ORSETTI NE' VIVONO INSIEME IN GRUPPI OMOGENEI..."

Biancaneve e i sette nani 4

La Disney, che da tre anni sta lavorando al remake live-action del classico “Biancaneve e i sette nani”, ha fatto sapere che sta tentando «un approccio diverso» per i sette nani dopo che l’attore Peter Dinklage ha criticato la casa di produzione per aver progettato un film «arretrato» che rafforza gli stereotipi, soprattutto per quanto riguarda la figura dei sette nani.

«Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d'animazione originale, stiamo adottando un approccio diverso con questi sette personaggi e ci siamo consultati con i membri della comunità del nanismo», ha detto un portavoce in una dichiarazione all'Hollywood Reporter.

Biancaneve e i sette nani

«Non vediamo l'ora di condividere di più mentre il film entra in produzione dopo un lungo periodo di sviluppo». Dichiarazioni che arrivano dopo che Peter Dinklage, star de Il trono di Spade, ha criticato la casa di produzione per aver scelto Rachel Zegler come Biancaneve.

«Senza offesa per nessuno, ma sono rimasto un po' sorpreso quando hanno scelto con orgoglio un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve, pur continuando a raccontare la storia di Biancaneve e i sette nani», ha detto Drinklage durante un podcast. «Meglio fare un passo indietro e guardare cosa ci fai lì. Non ha senso per me. In un certo senso sei progressista e stai ancora realizzando quella fottuta storia all'indietro su sette nani che vivono insieme in una grotta, che cazzo stai facendo amico?».

Peter Dinklage

Dinklage ha una forma di nanismo nota come acondroplasia, che colpisce la crescita ossea, facendogli avere arti più corti. Ha detto che la storia di Biancaneve può ancora essere raccontata, ma deve essere aggiornata per riflettere gli standard odierni.

La Disney ha detto che il film, che è ancora a distanza di anni dall'uscita, avrà consulenti culturali, proprio come hanno fatto i suoi remake di Aladdin e Mulan. Lo studio afferma inoltre di aver lavorato per reimmaginare i personaggi dei nani sin dalle prime fasi di produzione.

Le preoccupazioni di Dinklage sono state condivise da alcuni enti di beneficenza, tra cui la Restricted Growth Association nel Regno Unito. «Sono molto d'accordo con Peter Dinklage sulla delusione e irritazione nei confronti della Disney per il remake di Biancaneve», ha detto al Telegraph Rhonda Cutmore, un membro dell'associazione. «Come donna di 46 anni con una crescita limitata, questa storia ha sempre avuto un impatto negativo su di me. Non solo le caratteristiche fisiche, ma l'etichettatura di "Dopey" e "Bashful", non sono state utili nel parco giochi».

Rachel Zegler

Ha aggiunto: «Le persone con una crescita limitata sono in maggioranza nate da genitori di altezza media: non vivono mai in case di marzapane, non hanno letti da orsetti né vivono insieme in gruppi omogenei».

Biancaneve e i sette nani 2 Biancaneve e i sette nani 3