NAPOLEONE, UN GRAN PORCELLONE: “NON DIMENTICHERÒ MAI LA TUA PICCOLA FORESTA NERA” - LE LETTERE SCONCE INVIATE DURANTE LA PRIMA CAMPAGNA D’ITALIA, NEL 1796, ALLA FUTURA MOGLIE GIUSEPPINA: “COME SAREI FELICE DI POTERTI ASSISTERE NELLA TUA SVESTIZIONE, IL PICCOLO SENO BIANCO E SODO...” – PERDERE LA VERGINITÀ PER LUI FU UNA WATERLOO: ANDÒ IN UN BORDELLO, MA FECE CILECCA CON TRE PROSTITUTE. POI ARRIVÒ UNA QUARTA E VINSE QUELLA BATTAGLIA – IL PENE PICCOLO, IL GIOCO EROTICO DELLO “ZIG-ZAG” E IL NOMIGNOLO AFFIBBIATO ALLA VAGINA DI JOSEPHINE: L’AVEVA SOPRANNOMINATA…

Traduzione dell’articolo di Grant Rollings per www.thesun.co.uk

il pisellino di napoleone

Seduto sul trono della cattedrale di Notre Dame, Napoleone Bonaparte teneva in alto una corona d'alloro dorata come quella di Cesare mentre si proclamava imperatore di Francia.

Ma come dimostrerà il nuovo film “Napoleone” del regista de “Il Gladiatore”, Sir Ridley Scott, questo "amante, tiranno, leggenda" che ispirò una serie di straordinarie vittorie in tutta Europa, fu infine sconfitto, quando si trattò della donna che amava.

giuseppina bonaparte 1

La prima moglie del dittatore, Josephine de Beauharnais, lo tradì a poche settimane dal matrimonio, ma Napoleone si rifiutò di rinunciare a lei.

Anche mentre guidava i suoi uomini in battaglia, la sua lussuria per la bella dell'alta società non si affievoliva e le scriveva un flusso di "lettere sconce", invitandola a non lavarsi per tre giorni fino al suo ritorno da una campagna.

Parlava del talento di Giuseppina per un atto sessuale indefinito chiamato zig-zag, e aveva un nomignolo per le parti intime della sua amata, che aveva soprannominato “Barone di Kepen”.

Vanessa Kirby, 35 anni, interpreta Giuseppina in questo film epico e rischioso e dice che era lei il vero potere dietro al trono, oltre che una "incredibile forza della natura". La coppia "era profondamente legata l'una all'altra", spiega l'attrice.

napoleone e giuseppina

Vanessa, che ha interpretato anche la Principessa Margaret in The Crown, ha trovato "compassione" per Josephine "perché era un periodo brutale e lui era brutale da frequentare". Il film non lesina sulla rappresentazione della tumultuosa storia d'amore, ricca di sesso, e alcune scene hanno già suscitato polemiche.

Il protagonista Joaquin Phoenix, 49 anni, è stato messo sotto tiro dopo che è emerso che ha schiaffeggiato spontaneamente Vanessa durante una scena di lotta perché voleva "sorprenderla". Vanessa ribadisce di essersi sentita "al sicuro" e che la passione tra Napoleone e sua moglie ha fatto sì che gli attori si siano spinti insieme in "luoghi oscuri".

il pene di napoleone bonaparte

Napoleone non era certo nato per essere il leader della Francia. Proveniva dalla nobiltà italiana e il francese era la sua terza lingua, dopo l'italiano e il corso. Alto 1,65 m, era anche vittima di bullismo a scuola. Ma la sua avversione per la monarchia lo mise dalla parte giusta della storia quando ci fu la rivoluzione alla fine del XVIII secolo.

Michael Broers

Napoleone si distinse contro le forze realiste nell'assedio di Tolone del 1793 e, due anni dopo, nelle strade di Parigi. Sconfiggere i sostenitori del re gli valse la fama e l'attenzione di Giuseppina, di sei anni più anziana e già sposata.

Vanessa Kirby racconta: "Non era una persona che tutti avrebbero voluto sposare. Era una vedova con due figli e aveva sei anni più di lui". "Ma lei lo affascinava. C'era qualcosa che avevano in comune. Si capivano a vicenda in quanto outsider".

NAPOLEONE 4

Mentre Napoleone, spesso geloso e insicuro, ebbe più di 20 relazioni durante il suo matrimonio, le sue prime esperienze sessuali furono umilianti quanto la sua sconfitta finale nella battaglia di Waterloo nel 1815. Perse la verginità in un bordello di Parigi, che lo storico Andrew Roberts, che ha presentato una serie della BBC su Napoleone, ha definito "un'esperienza particolarmente sporca".

Il duro militare non riuscì ad avere rapporti sessuali con tre prostitute prima di riuscirci finalmente con la quarta. Quando sposò Giuseppina nel 1796, lui aveva meno esperienza sessuale della donna, il cui primo marito Alexandre de Beauharnais era stato ghigliottinato dai rivoluzionari francesi prima che lei diventasse l'amante preferita del nuovo leader Paul Barras.

joaquin phoenix napoleone

Ma due giorni dopo il matrimonio Napoleone fu inviato in Italia per comandare l'esercito francese e, nel giro di un paio di settimane, la sua sposa aveva trovato un nuovo amante. Il professor Michael Broers, accademico dell'Università di Oxford che ha scritto una biografia di Napoleone, racconta al The Sun: "Nei primi anni lei lo trattava come un rifiuto. Aveva relazioni sotto il suo naso. Quando lui torna dalla campagna d'Egitto, lei ha una relazione con un altro uomo. Lui deve andare al bar in fondo alla strada per avere la chiave di riserva per entrare nella loro casa".

Contrariamente alla sua famosa frase con cui avrebbe respinto le avances della moglie, "Non stasera, Giuseppina", Napoleone rimase infatuato da lei. Nonostante le relazioni di entrambi, scrisse lettere appassionate a Giuseppina. Una, apparentemente scritta il 21 novembre 1796, mentre era lontano per la prima campagna d'Italia, faceva riferimento al suo famoso stile “generoso” nel fare l'amore: "Come sarei felice di poterti assistere nella tua svestizione, il piccolo seno bianco e sodo, il viso adorabile, i capelli legati in un foulard alla creola". "Non dimenticherò mai le piccole visite, sai, la piccola foresta nera. . . La bacio mille volte e aspetto con impazienza il momento in cui ci sarò dentro. Vivere in Josephine è come vivere nei campi elisi".

vanessa kirby napoleone

Ridley Scott dice: "Le sue lettere a lei sono comicamente scortesi e giovanili, eccessivamente romantiche e persino piuttosto sporche". Ma il regista pensa che Giuseppina non fosse impressionata dagli scarabocchi romantici di Napoleone, e dice: "Non li ha mai letti". Il professor Broers, consulente storico del film, ritiene che alcune delle lettere "davvero sporche" siano state falsificate. Ciò che è indubbio, tuttavia, è quanto Napoleone fosse combattuto dal suo amore per Giuseppina.

Incoronato imperatore di Francia nel 1804, desiderava ardentemente avere un erede che potesse portare avanti la sua dinastia. Il problema era che la moglie non era in grado di dare alla luce un figlio. Evitò di porre fine al matrimonio finché non schivò la morte durante la sconfitta delle forze austriache nel 1809.

NAPOLEONE 4

Ciò rese Napoleone determinato a trovare una nuova moglie che potesse dargli un figlio prima di morire, e la gravidanza di un'amante, la contessa Walewska, lo convinse che il problema della fertilità non era alla sua porta. Il Prof. Broers afferma: "In Austria, è molto malato e qualcuno tenta di assassinarlo. Sopravvive e allora decide che deve farlo. Napoleone chiese ad altri di dare la cattiva notizia a Giuseppina, ma questi si rifiutarono.

Il professore spiega: "Può guidare gli uomini in battaglia, viene ferito, qualcuno cerca di ucciderlo, ma dire a sua moglie che vuole il divorzio? Non vuole farlo".

napoleone josephine

Quando Josephine venne finalmente informata, nel dicembre 1809, le sue urla si sentirono in tutto il palazzo delle Tuileries. Si accasciò a terra e Napoleone e un altro uomo dovettero trasportarla nei suoi appartamenti. Anche durante la procedura di divorzio, nel gennaio del 1810, stava per cambiare idea. Ma Napoleone non perse tempo a trovare una nuova sposa e tre mesi dopo sposò Maria Luisa, la figlia diciottenne dell'imperatore d'Austria.

L'anno successivo ebbero un figlio, Napoleone II. Tutte le speranze che il suo erede potesse prendere il potere furono vanificate dall'ambizione sfrenata di Napoleone. Nel 1812 decise di invadere la Russia, una campagna che si concluse con la perdita della maggior parte dei suoi 400.000 uomini.

il pene di napoleone bonaparte

Nel 1813 Gran Bretagna, Russia, Prussia, Austria, Svezia, Spagna e Portogallo unirono le forze per affrontare la Francia. Alla fine di marzo del 1814, le forze alleate marciarono su Parigi e, la settimana successiva, Napoleone fu costretto ad abdicare. Tuttavia, nemmeno l'esilio all'isola d'Elba riuscì a porre fine al terribile spargimento di sangue. Napoleone riuscì a fuggire, a riprendere il controllo dell'esercito francese e a marciare sulle forze britanniche comandate dal Duca di Wellington nel giugno 1815.

vanessa kirby e joaquin phoenix napoleone

Il Prof. Broers dice: "È sempre stato convinto che Wellington non fosse un grande generale". Gli uomini di Wellington, sostenuti in ritardo dalle forze prussiane, gli diedero torto uscendo vittoriosi da Waterloo. Questa volta gli inglesi si assicurarono che Napoleone non potesse fuggire, mandandolo sull'isola di Sant'Elena, a migliaia di chilometri di distanza nell'Oceano Atlantico. Napoleone morì su questa roccia spazzata dal vento all'età di 51 anni nel maggio del 1821.

Napoleone Bonaparte

Si stima che durante le guerre napoleoniche siano morte tra i cinque e i sette milioni di persone. Tali sofferenze hanno portato alcuni storici e Sir Ridley a paragonare Napoleone ai despoti più assassini della storia europea: Adolf Hitler in Germania e Joseph Stalin in Russia. Ma il Prof. Broers non mette il dittatore francese in una compagnia così vituperata. Dice: "Era un soldato, non si preoccupava delle perdite, poteva essere spietato, ma non era un sadico". Napoleone II morì a 21 anni nel 1832 a causa della tubercolosi e non ebbe eredi. Quindi la decisione del padre di porre fine al matrimonio con Giuseppina era stata inutile.

In una strana nota a piè di pagina della storia, il pene di Napoleone sarebbe stato amputato durante un'autopsia ed è passato attraverso diversi proprietari. Ora risiede nel New Jersey presso Evan Lattimer, il cui padre John, rinomato urologo, lo acquistò a un'asta parigina per 3.000 dollari nel 1977. "È molto piccolo, ma è famosa per essere piccolo. È perfettaodal punto di vista strutturale", ha dichiarato Evan.

pene napoleone

Josephine, nel frattempo, ricevette una generosa pensione e visse a Malmaison, fuori Parigi, fino alla sua morte, avvenuta all'età di 50 anni nel 1814.

Ridley Scott ha dichiarato: "Napoleone mi ha sempre affascinato. È sbucato dal nulla per governare tutto, ma nel frattempo conduceva una guerra romantica con la moglie adultera. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore e, quando non ci è riuscito, lo ha conquistato per distruggerla. E nel frattempo distrusse se stesso".

Quando a Napoleone fu detto che Giuseppina era morta di crepacuore, fu contento e disse: "Mi amava davvero, non è vero?". A Sant'Elena, raccontò agli altri ciò che lei significava per lui.

giuseppina bonaparte joaquin phoenix e vanessa kirby napoleone giuseppina bonaparte