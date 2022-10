CAFONALISSIMO JACKIE O’ – PER I 50 ANNI DEL MITICO LOCALE DELLA “DOLCE VITA” È SCESA IN PISTA LA CHINCAGLIERIA PESANTE - AVVISTATA UNA SCOLLATISSIMA RITA RUSIC CHE SFIDA LE LEGGI DELLA FISICA (E DELLA NATURA), ALBA PARIETTI REGALA TRASPARENZE, LE EX AMICHE CORINNE CLERY E SERENA GRANDI SI LANCIANO SGUARDI AVVELENATI – PEPPINO DI CAPRI GORGHEGGIA AL PIANO, MATANO CON PELO IN BELLA VISTA, IL “VIPERETTA” FERRERO CHE SLINGUAZZA LE OSTRICHE E IL DUO ANTONIO & MARCELLO CON LE CRAPE PLATINATE IN STILE CASA TARGARYEN...