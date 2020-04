NAPOLI A MANO ARMATA – UN POLIZIOTTO È MORTO IN SERVIZIO MENTRE CERCAVA DI BLOCCARE DUE RAPINATORI ROM – I DUE NOMADI NON SI SONO FERMATI ALL’ALT DELLA PATTUGLIA E HANNO TRAVOLTO LA VOLANTE DELLA POLIZIA – PASQUALE APICELLA AVEVA DUE FIGLI PICCOLI E IN UN POST SU FACEBOOK DEL 10 MARZO SCRIVEVA: “SOLO UNA COSA POSITIVA HA PORTATO QUESTO VIRUS, QUELLO DI POTERTI GODERE UN PO’ LA FAMIGLIA...” – VIDEO

1 – NAPOLI, MORTO POLIZIOTTO DI 37 ANNI: L'AUTO TRAVOLTA DOPO UNA RAPINA. ARRESTATI DUE ROM

Morto a Napoli Pasquale Apicella, un poliziotto di 37 anni che tentava di bloccare gli autori di un colpo in banca. Un collega è invece rimasto ferito. L'auto degli agenti della pattuglia del commissariato di Secondigliano, all'altezza di Calata Capodichino, ha cercato di frapporre un blocco alla fuga della vettura sulla quale si trovavano gli autori del colpo ma è stata travolta dagli uomini in fuga. I due rapinatori feriti nello scontro sono stati bloccati.

Il furto in banca è avvenuto in via Abate Minichini. Terribile la dinamica dell’incidente: dopo un breve inseguimento, la polizia ha creato una sorta di posto di blocco in via Calata Capodichino, ma all’alt i malviventi non hanno arrestato la corsa. Un’azione a tenaglia che doveva terminare con gli arresti dei malviventi e che si è conclusa con la fine di un agente di polizia che non ha esitato ad intervenire durante il proprio servizio contro il gruppo di ladri.

Due malviventi sono stati arrestati: sono rom, residenti nel campo nomadi di Giugliano, in provincia di Napoli. Il terzo componente della banda è ora ricercato dalla polizia. L'auto utilizzata dai banditi bloccati questa notte a Napoli aveva una targa sovrapposta ed il telaio punzonato. Si trattava evidentemente di una vettura rubata. Nel violento impatto con la volante della Polizia il motore della vettura è stato sbalzato fuori.

Poliziotto e tatuatore, ecco chi era Pasquale Apicella, morto nello scontro con l’auto dei ladri in fuga

Poliziotto e tatuatore. Pasquale Apicella, 37 anni, l’agente scelto morto a Napoli nel violento impatto della volante della polizia con l’auto dei ladri in fuga, era anche un artista. Sul suo profilo Facebook ci sono parecchie immagini che lo ritraggono mentre è all’opera e tante foto delle sue creazioni. In un post pubblicato lo scorso 10 marzo sul suo profilo scriveva: «Solo una cosa positiva ha portato questo virus, quello di poterti godere un po’ la famiglia...». Lino, come lo chiamavano parenti e amici, lascia due figli piccoli, uno di sei anni compiuti lo scorso 12 gennaio, l’altra, una femminuccia nata lo scorso 10 gennaio. In Polizia dal dicembre dal 2014, Apicella come primo impiego è stato all’ufficio del personale della Questura di Milano. Dal giugno 2016 ha lavorato al commissariato Trastevere e dall'ottobre 2017 era a Napoli, prima al commissariato Scampia e successivamente, dal dicembre 2019, al commissariato di Secondigliano.

Il ricordo dei colleghi: coraggioso come un leone

«Coraggioso come un leone, lavoratore instancabile, sempre solare nonostante tutto, disponibile con tutti. Un amore sconfinato per la sua divisa». Così Stella Cappelli, segretario generale Vicario dell’Fsp Polizia di Stato, racconta Pasquale Apicella, « un amico, prima ancora che un collega, che piangiamo con il cuore i pezzi. Soffriamo stringendoci ai suoi familiari, a cui va il nostro primo e più forte pensiero, perché anche la famiglia dell'Fsp Polizia ha perso un suo componente, un affetto insostituibile». «Pasquale era amato da tutti», racconta Mauro Di Giacomo, Segretario provinciale Fsp Napoli, «era un ragazzo estremamente volenteroso, e nonostante la sua vita familiare lo impegnasse particolarmente, non si risparmiava per un lavoro che diceva di amare troppo. Non era uno che si tirava indietro, e ambiva a entrare nella Squadra mobile di Napoli per cui aveva fatto domanda».

2 – NAPOLI, MATTARELLA SU POLIZIOTTO UCCISO: PROFONDA TRISTEZZA, VICINO A PS

(LaPresse) - "Con profonda tristezza ho appreso la notizia del decesso in servizio dell'Agente scelto di P.S. Pasquale Apicella nel corso di un intervento per fermare i responsabili di un tentativo di furto presso un istituto bancario di Napoli.

Nell'esprimere a lei e alla Polizia di Stato la mia solidale vicinanza, la prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e all'Assistente Capo Salvatore Colucci, rimasto ferito nell'intervento, gli auguri di pronto ristabilimento". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli.

3 – NAPOLI, LAMORGESE: DOLORE IMMENSO, VICINA A FAMIGLIA

(LaPresse) - Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha espresso al Capo della Polizia, Franco Gabrielli, e a tutta la Polizia di Stato il profondo cordoglio per la morte durante l’attività di servizio, questa mattina a Napoli, dell’Agente Scelto Pasquale Apicella, manifestando alla famiglia dell’agente i sentimenti di commossa e sentita vicinanza.

“E’ un dolore immenso la perdita di un giovane appartenente alla Polizia di Stato nell’adempimento del dovere per il bene della collettività. Sono vicina alla famiglia colpita da una immane tragedia e desidero rinnovare i sentimenti di apprezzamento e riconoscenza per il quotidiano impegno di tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine al servizio dei cittadini”, ha dichiarato la titolare del Viminale. “Rivolgo l’augurio di pronta guarigione all’Assistente Capo Salvatore Colucci rimasto ferito questa mattina”, ha concluso il ministro Lamorgese.

4 – NAPOLI, CORDOGLIO DI GABRIELLI PER AGENTE UCCISO IN UN INSEGUIMENTO

(LaPresse) - Il Capo della Polizia. Prefetto Franco Gabrielli, ha espresso profondo cordoglio e sentimenti di commossa vicinanza ai familiari dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Pasquale Apicella deceduto questa mattina a Napoli durante un inseguimento di alcuni malviventi. Il Capo della Polizia ha augurato una pronta guarigione all’altro componente della volante l’Assistente Capo della Polizia di Stato Salvatore Colucci, rimasto ferito.

5 – NAPOLI, SALVINI: IMMAGINI DEVASTANTI, PREGHIERA PER AGENTE MORTO

(LaPresse) - "Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati due giovani Rom che non si sono fermati, investendo l’auto della pattuglia.Immagini devastanti, che fanno male al cuore. Spero che questi delinquenti senza scrupoli paghino fino in fondo, senza sconti! Una preghiera per l’agente scelto Pasquale Apicella, un abbraccio commosso ai suoi cari e all’intera Polizia di Stato". Così Matteo Salvini su Facebook.

