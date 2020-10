NAPOLI A MANO ARMATA – SPARI NELLA NOTTE NELLA CITTÀ PARTENOPEA: MUORE UN RAPINATORE DI 17 ANNI, ARRESTATO IL FIGLIO DI GENNY ‘A CAROGNA – INSIEME AL COMPLICE STAVA PROVANDO A RAPINARE ALTRI MINORENNI QUANDO SONO ARRIVATI GLI AGENTI ED È PARTITO IL CONFLITTO A FUOCO

Da www.leggo.it

Genny ‘a carogna

Un rapinatore è morto e un altro arrestato in un conflitto a fuoco con la polizia nella notte a Napoli. La vittima è un minore di 17 anni. Gli agenti sono intervenuti per sventare una rapina ai danni di alcuni minorenni. Un altro rapinatore è stato arrestato: è il figlio di Genny la Carogna, come scrive Il Mattino.

