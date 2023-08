A NAPOLI È SEMPRE "GOMORRA" - IL MUSICISTA 24ENNE GIOVANBATTISTA CUTOLO, MEMBRO DELL'ORCHESTRA "SCARLATTI CAMERA YOUNG", È STATO UCCISO A COLPI DI PISTOLA DOPO UNA LITE SCOPPIATA PER IL PARCHEGGIO DI UNO SCOOTER - IL 24ENNE, FIGLIO DEL REGISTA TEATRALE FRANCO CUTOLO, È STATO COLPITO DA UN COLPO ALLA SCHIENA NELLA CENTRALISSIMA PIAZZA MUNICIPIO - LA POLIZIA HA GIA' INDIVIDUATO UN SOSPETTATO: SI TRATTA DI UN RAGAZZO DI 16 ANNI…

Estratto dell'articolo di Gennaro Scala per www.corriere.it

Ucciso da un colpo di pistola in piena notte - nella centralissima piazza Municipio, a Napoli, all'angolo con via Medina - per il parcheggio di uno scooter. Il giovane ucciso - Giovanbattista Cutolo, 24 anni - è un musicista, membro dell'orchestra Scarlatti Camera Young, nella quale suonava il corno. Figlio del regista teatrale Franco Cutolo, fondatore della Compagnia Li Febi Armonici

La polizia ha individuato in poche ore il movente dell'omicidio: una discussione per il parcheggio di un motorino, poi degenerata in aggressione. Tant'è che in Questura è stato portato un sospettato: ha 16 anni.

Intorno alle 5 di questa notte, alla polizia è arrivata una segnalazione per un uomo a terra all’altezza del civico 80 di piazza Municipio. La richiesta di aiuto era della fidanzata del musicista, con lui al momento dell'aggressione. In pochi minuti, una volante è giunta sul posto dalla vicina Questura. All’arrivo degli agenti il giovane, 24 anni compiuti lo scorso 4 agosto, era però già morto. […]

