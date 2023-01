MERCATO IN PANNE! – CROLLANO LE IMMATRICOLAZIONI IN ITALIA NEL 2022: LE AUTO VENDUTE SONO STATE POCO PIÙ DI 1 MILIONE E 300MILA, IN CALO DEL 9,7% RISPETTO AL 2021. MALISSIMO IL GRUPPO STELLANTIS (FIAT-PEUGEOT): IN ITALIA HA VENDUTO SOLTANTO 461.178 AUTO, CON UNA FLESSIONE DEL 15,9%. LA QUOTA SUL TOTALE È DEL 35,1%, CONTRO IL 37,8% DELLO SCORSO ANNO…