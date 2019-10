17 ott 2019 15:11

IL NASCONDINO DELLA SOPRAVVIVENZA - UN GRUPPO DI RICERCATORI AMERICANI OSSERVA IL COMPORTAMENTO DEL ROSPO GIGANTE AFRICANO E SCOPRE COME RIESCE A MIMETIZZARSI PER EVITARE DI ESSERE MANGIATO DALLE VIPERE DEL GABON - COME CI RIESCE? CAMBIA COLORE E EMETTE UN SIBILO CHE…