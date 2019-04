NASI COMUNICANTI - LA RIVELAZIONE DI JASON BONHAM, FIGLIO DEL BATTERISTA DEI LED ZEPPELIN: "FU JIMMY PAGE A OFFRIRMI PER LA PRIMA VOLTA DELLA COCAINA. CI CHIAMÒ NELLA SUA STANZA... IO AVEVO 16 ANNI, C’ERA UNA DONNA SUL PAVIMENTO CON UN COLLARE CHE MIAGOLAVA, LUI AVEVA UNA SPECIE DI MACININO... LO GIRÒ E DISSE, ‘ECCO QUA’, IO RISPOSI ‘GRAZIE’. E LUI, 'L'HAI GIÀ FATTO, VERO?’ E IO, 'SÌ, CERTO, NATURALMENTE'. LUI ALLORA DISSE, 'SEI PROPRIO COME TUO PADRE'"

Jason Bonham, il 52enne figlio del leggendario batterista dei Led Zeppelin John Bonham, in un’intervista concessa a Howard Stern su SiriusXm ha ricordato come fu il chitarrista della band, Jimmy Page, a fargli provare per la prima volta la cocaina quando aveva 16 anni. Accadde in un hotel durante un tour della formazione inglese, rammenta Jason:

“Jimmy fu il primo a propormela. Ci chiamò nella sua stanza... Io avevo 16 anni, c’era una donna sul pavimento con un collare che miagolava, lui aveva una specie di macinino... lo girò e disse, ‘Ecco qua’, io risposi ‘Grazie’. E lui, 'L'hai già fatto, vero?’ E io, 'Sì, certo, naturalmente'. Lui allora disse, 'Proprio come tuo padre'".

Il figlio di John Bonham ha ricordato anche che il paragonarlo al padre lo lusingava: “Spesso ricevevo quel genere di complimenti e mi sentivo, 'Oh, sono proprio come papà'. Mi sbagliavo. A volte quando ero davvero ubriaco mi sentivo dire, 'E' proprio come il suo vecchio'”

Jason Bonham ha voluto anche sottolineare come ormai abbia chiuso con quella fase della sua vita e non beva più da 17 anni e che ha imparato a sentirsi a proprio agio quando è circondato da altre persone che bevono. Gli venne chiesto: "Hai bisogno che portiamo via il liquore dal minibar?" No, ma per favore togliete le caramelle!".