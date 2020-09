A NASO SEI POSITIVO – DOPO I CANI ANTIDROGA ARRIVANO QUELLI CAPACI DI SCOVARE I CONTAGIATI: LA SPERIMENTAZIONE È INIZIATA ALL’AEROPORTO DI DUBAI DOVE SONO ENTRATI IN AZIONE GLI "SNIFFER DOGS" CAPACI DI INDIVIDUARE LA PRESENZA DEL VIRUS IN POCHI SECONDI CON UN TASSO DI PRECISIONE DEL 92% - L'AEROPORTO DI HELSINKI HA DECISO DI "ASSUMERE" 16 CANI DOPO AVER RICEVUTO FONDI DA PRIVATI PER L’ADDESTRAMENTO DEGLI ANIMALI E IN GRAN BRETAGNA… - VIDEO

Caterina Maniaci per “Libero Quotidiano”

cani fiutano il coronavirus 3

Lunghe file in aeroporto, tutti in coda, annoiati, nervosi e spossati. Un cane al guinzaglio di un poliziotto con la mascherina si aggira tra persone e bagagli. Ad un tratto si ferma, annusa i pantaloni di un uomo, mugola, abbaia. Che succede? Un pericoloso spacciatore è stato individuato?

O un possibile terrorista pronto alla strage? L' uomo viene invitato a uscire dalla fila, ma non verrà trattenuto, perquisito, portato in una cella. Perché non si tratta né di uno spacciatore né di un terrorista. È stato "fiutato" come contagiato da Covid e sarà sottoposto ai trattamenti previsti. Una scena che probabilmente non sarà così inconsueta.

turisti aeroporto

Individuare i malati, isolarli, impedire la diffusione di nuovi, pericolosi focolai: ora si pensa di non usare una nuova app o un ulteriore test portentoso. Si potrà farlo attraverso l' atavico, infallibile fiuto canino.

Nuovi studi e sperimentazioni lo confermano e così saranno anche i cani a scendore in campo per combattere la battaglia al Covid 19. Forti anche dei risultati incoraggianti conseguiti da anni nella prevenzione e nella cura dei malati di tumori.

cani fiutano il coronavirus 9

DUBAI Succede già, ad esempio a Dubai, dove da quest' estate sono entrati in azione animali addestrati - gli "sniffer dogs" - e capaci di individuare la presenza del virus in pochi secondi. Il tasso di precisione è stato calcolato nel 92 per cento.

Ora il metodo arriva nel Nord Europa, in Finlandia, per la precisione. Sono stati scelti cani addestrati per rilevare il cancro e sono stati testati per capire se il loro fiuto funzionasse anche con il coronavirus. I primi risultati sono stati incoraggianti. E così l' aeroporto di Helsinki ha deciso di "assumere" 16 cani per individuare potenziali contagiati tra i passeggeri dello scalo.

cani fiutano il coronavirus 2

Il progetto era partito dall' università della capitale finlandese, dove sono stati condotti test e addestramento. Il test risulta molto rapido - si può ottenere il risultato in circa 10 secondi - è un metodo economico e non invasivo per raccogliere potenziali casi. Nei laboratori universitari, le bestiole hanno dato prova di avere imparato in poco più di una settimana a distinguere, utilizzando il loro fiuto, campioni di urina di individui infettati da quelli di cittadini in buona salute.

cani fiutano il coronavirus 10

Le cellule olfattive di quei cani avrebbero acquisito padronanza nel rintracciare l' odore particolare del virus infiltrato nelle escrezioni umane.

SOSTEGNI PRIVATI È previsto che i segugi entrino in azione nei prossimi giorni, giusto il tempo di abituarsi al rumore e al trambusto dell' aeroporto della capitale finlandese. Il progetto aveva subìto un rallentamento a causa della difficoltà a trovare dei finanziamenti pubblici.

cani fiutano il coronavirus 1

Alla fine, grazie a dei sostegni privati, soprattutto grazie ad una rete nazionale di cliniche veterinarie e ospedali, l' addestramento è arrivato a conclusione e adesso, visto l' alto numero di finlandesi che stanno facendo ritorno dalle vacanze e le lunghe code che si sono create agli arrivi, l' aeroporto ha deciso di velocizzare l' iter per farsi aiutare dai cani "anti-Covid".

cani fiutano il coronavirus 4

Nei mesi scorsi i risultati scientifici raggiunti in Finlandia hanno suscitato l' entusiasmo e l' ottimismo delle altre équipe mediche che, in tutta Europa, stanno conducendo studi paralleli sulle medesime applicazioni in campo sanitario dell' olfatto canino. In particolare, in Gran Bretagna è stato infatti avviato per alcuni cani speciali un training di alcune settimane per fiutare il Coronavirus: ciò permetterà di esaminare 750 passeggeri all' ora e riconoscere asintomatici e presintomatici in 0,5 secondi con una affidabilità pari al 90%.

cani fiutano il coronavirus 5

L' iniziativa è partita grazie alla collaborazione tra i ricercatori del Medical Detection Dogs, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) e l' Università di Durham. Presto sarà possibile vederli in azione anche negli scali inglesi. Ancora una volta, i cani in prima linea per aiutare l' uomo, questa volta contro un nemico nascosto e molto più insid

cani fiutano il coronavirus 8 cani fiutano il coronavirus 7 cani fiutano il coronavirus 6