NASRALLAH HA FATTO LA FINE DEL TOPO – IL LEADER DI HEZBOLLAH È MORTO SOFFOCATO, A CAUSA DEI GAS TOSSICI: IL SUO CORPO ERA INTATTO E SENZA FERITE VISIBILI – ISRAELE HA SGANCIATO 80 TONNELLATE DI BOMBE SOPRA IL NASCONDIGLIO DI NASRALLAH, CHE SAREBBE MORTO “IN AGONIA” MENTRE LA STANZA SI RIEMPIVA DEI FUMI DELLE ESPLOSIONI - IL GIALLO SUI FUNERALI: ANCORA IGNOTA LA DATA DELLE ESEQUIE. POTREBBERO ESSERCI DUE CERIMONIE: UNA IN LIBANO, E L'ALTRA IN IRAN, MA C'È IL TERRORE DI UN BLITZ ISRAELIANO COME QUELLO CHE UCCISE HANIYEH, AI FUNERALI DI RAISI...

1. IL CAPO DI HEZBOLLAH, HASSAN NASRALLAH, "SOFFOCATO IN AGONIA"

Estratto dell’articolo di Ronny Reyes per www.nypost.com

Un organo di informazione israeliano ha affermato che il capo di Hezbollah Hassan Nasrallah potrebbe essere morto “soffocato” dai gas tossici all'interno del suo bunker segreto, demolito da un attacco aereo israeliano. I funzionari hanno estratto Nasrallah dal bunker domenica, trovando il suo corpo intatto e senza ferite visibili, ha riferito il Canale 12 di Israele.

Questo fa pensare che sia stato sepolto dalle macerie dopo che venerdì sono state sganciate 80 tonnellate di bombe che hanno distrutto il suo nascondiglio fortificato. L'emittente israeliana sostiene che nel crollo il 64enne sia soffocato e morto in “agonia”, mentre la stanza si riempiva dei fumi delle esplosioni.

I funzionari medici e di sicurezza che hanno estratto il corpo di Nasrallah a Beirut, tuttavia, hanno dichiarato alla Reuters che molto probabilmente è stato ucciso da un trauma contundente dovuto alle esplosioni.

I funzionari di Hezbollah hanno mantenuto il silenzio sui dettagli della morte di Nasrallah, mentre il corpo del capo del gruppo terroristico è stato trasportato in un vicino ospedale della capitale. Il leader di Hezbollah è stato ucciso venerdì durante una campagna di bombardamenti in Libano: l'intelligence israeliana ha rintracciato Nasrallah in un centro di comando sotterraneo dove avrebbe dovuto incontrare la sua leadership.

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trovava a New York per un discorso alle Nazioni Unite quando ha dato il via libera alla decisione di sganciare le bombe bunker di Israele per eliminare Nasrallah. Il leader ad interim di Hezbollah, Naim Kassem, ha giurato vendetta per la morte di Nasrallah e per i bombardamenti in corso nel sud del Libano.

2. GIALLO SUI FUNERALI DEL LEADER UCCISO, «MOTIVI DI SICUREZZA»

Estratto dell'articolo di M. Ser. per il "Corriere della Sera"

«Nessuno lo sa. Ma presto ci verrà detto». È scuro in volto Ali, giornalista locale. Sono ore che i colleghi stranieri lo chiamano per sapere quello che la stampa di tutto il mondo presente a Beirut vuole conoscere: la data, l’ora e il luogo dei funerali di Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso venerdì in un raid israeliano sopra la zona meridionale di Beirut.

Le conferme però in queste ore nella capitale sono difficili da trovare, proprio come i posti sicuri. E il portavoce di Hezbollah, Naim Qassem, nel suo primo discorso dalla morte del leader non solo non annuncia il successore ma nemmeno dice una parola sulle esequie.

«Il problema è anzitutto di sicurezza», spiega Ali. «Nessuno vuole prendersi la responsabilità. E l’esercito libanese deve garantire che non scoppino disordini in queste ore». Seconda questione, ancora più importante per la minoranza sciita libanese, è la scelta del luogo della sepoltura. In corso sarebbero consultazioni complicate con i rappresentanti di Iraq e Iran, secondo l’emittente libanese Mtv .

E fin qui è facile da capire: alle esequie — anche per una ragione di prestigio — devono partecipare esponenti dell’Asse. Ma arrivare a Beirut in queste ore non è certo un viaggio semplice, se si considera che i voli dall’Iran sono stati bloccati in toto, sotto la minaccia di Israele che ha fatto capire chiaramente di non acconsentire a nessun tipo di atterraggio né di aerei civili né tantomeno militari.

Passare via terra è altrettanto pericoloso: da giorni i varchi con la Bekaa al confine con la Siria sono sotto il fuoco dell’Idf. Resta il mare via Cipro. Ma senza un lasciapassare israeliano nessuno ha la garanzia di non diventare un target.

Secondo i media sauditi poi — ma la voce rimbalza anche sui canali sciiti — una cerimonia è prevista in Libano e una in Iran. Ma poi successivamente il corpo potrebbe essere sepolto nella città santa irachena di Karbala accanto al nonno, l’imam Hussein. Un privilegio accordato solo ai massimi religiosi sciiti. Se così fosse, questo si tradurrebbe in una preparazione che potrebbe richiedere anche settimane. E soprattutto potrebbe essere [...] un canale aperto tra le due parti per scambi di messaggi, come spesso avviene in guerra. [...]

