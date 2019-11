NATALE CON GRETA – ERAVATE PREOCCUPATI DI NON POTER SENTIRE LE PREVISIONI APOCALITTICHE DELLA THUNBERG DURANTE LE FESTIVITÀ? TIRATE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO. L’ECO-PISCHELLA CON LA PASSIONE PER I CATAMARANI CONDURRÀ LA TRASMISSIONE “TODAY” SU UN CANALE RADIOFONICO DELLA BBC – TRA GLI ALTRI “GUEST EDITORS” LA BARONESSA HALE DI RICHMOND, DIVENTATA UN’EROINA PER IL SOLO FATTO DI AVER BACCHETTATO BORIS JOHNSON… – VIDEO

Enrico Franceschini per “la Repubblica”

greta thunberg 1

Greta Thunberg condurrà una trasmissione radiofonica della Bbc durante le prossime festività natalizie. La giovane ambientalista sarà la voce del programma Today su Radio 4, un canale radiofonico dell' emittente pubblica britannica che tratta di attualità, scienza e storia.

la sosia di greta thunberg nel 1898

La 16enne svedese, simbolo della lotta al cambiamento climatico, è uno dei cinque personaggi che tradizionalmente assumono la direzione e del programma nel periodo tra Natale e Capodanno. Ognuno curerà la programmazione di una giornata radiofonica tra il 26 e il 31 dicembre.

GRETA THUNBERG E L'ACQUA ALTA A VENEZIA BY LUGHINO

Gli altri "guest editors" includono la baronessa Hale di Richmond, presidente della Corte Suprema, diventata nota per la recente sentenza unanime degli undici giudici contro la decisione di Boris Johnson di sospendere il parlamento per più di un mese, e Grayson Perry, artista che ha vinto il Premio Turner. In passato altri ospiti dei programmi natalizi di Radio 4 sono stati il principe Harry, l' attrice Angelina Jolie e l' astrofisico Stephen Hawking.

