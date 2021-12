NATALE IN LOCKDOWN – IL PREMIER OLANDESE MARK RUTTE RINCHIUDE DI NUOVO TUTTI A CASA: DA DOMANI, PER TUTTE LE FESTIVITÀ, TUTTO IL PAESE SARÀ IN LOCKDOWN – ANCHE A LONDRA SI STA PENSANDO DI CHIUDERE TUTTO PER DUE SETTIMANE DOPO NATALE: I NUOVI CASI LEGATI ALLA VARIANTE OMICRON SONO TRIPLICATI, SUPERANDO QUOTA 10MILA (SU 90MILA TOTALI)

Olanda in lockdown per le vacanze di Natale

(ANSA) - Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione del lockdown nazionale a partire da domani per le festività di Natale, per far fronte alla crescita della pandemia. Il lockdown è "inevitabile a causa della quinta ondata che si sta avvicinando a causa di Omicron", ha sottolineato, spiegando che la variante del Covid si sta "diffondendo più velocemente di quanto temessimo". E l'intervento è necessario "per prevenire il peggio".

Omicron: Gb, contagi triplicati in un giorno, 6 morti

(ANSA) - Il Regno Unito ha triplicato i nuovi casi legati a Omicron. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati 10.059, rispetto ai 3.201 registrati ieri, portando il totale della nuova variante del Covid a 24.968.

Il numero dei decessi legati a Omicron è passato da uno a sette in Inghilterra, al 16 dicembre., mentre i ricoveri sono passati da 65 a 85. Lo riportano i media britannici. A Londra, il sindaco Sadiq Khan ha messo in guardia da una "enorme ondata" della nuova variante ed ha adottato una procedura d'allerta per coordinare la risposta dei servizi pubblici.

Variante Omicron, 10mila casi in un giorno: Londra valuta 2 settimane di lockdown

Nel Regno Unito le autorità stanno elaborando un piano per un ipotetico lockdown di due settimane dopo Natale, che includerebbe il divieto di riunioni al chiuso tranne che per motivi di lavoro e la limitazione del servizio per pub e ristoranti solo all'esterno. A riferire di questa bozza è il Times, spiegando che le misure sarebbero finalizzate a rallentare la diffusione della variante Omicron del coronavirus. Secondo la testata, tuttavia, il premier Boris Johnson non ha ancora approvato il piano e non intende "chiudere".

Il Financial Times riferisce che a Johnson sono state presentate una serie di opzioni per un cosiddetto 'Piano C', che vanno "da linee guida blande" fino al lockdown. Secondo alleati del premier britannico citati dal Financial Times, Johnson sarebbe più orientato verso le linee guida, ma deve comunque essere realistico sulla minaccia della variante Omicron.

Intanto la Bbc ha riferito che comitato di esperti Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), in una riunione tenutasi giovedì e di cui l'emittente ha potuto visionare i verbali, ha affermato che in Inghilterra è necessario adottare al più presto misure più restrittive perché in relazione alla diffusione della variante Omicron del coronavirus si rischia di raggiungere i 3mila ricoveri in ospedale al giorno.

Pare che i consulenti abbiano raccomandato di passare alle restrizioni già viste ad aprile nella fase di allentamento del lockdown, con il divieto di incontrare al chiuso persone di altri nuclei domestici. Il comitato, inoltre, ha avvertito che «la tempistica delle misure è cruciale» e «ritardarle al 2022 ne ridurrebbe in modo considerevole l'efficacia».