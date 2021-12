ALLA NATURA NON JE DOVETE CACA' ER CAZZO - LO SCIOGLIMENTO DEL PERMAFROST NELLE REGIONI ARTICHE DELLA RUSSIA POTREBBE "SVEGLIARE" VIRUS E BATTERI INTRAPPOLATI NEL GHIACCIO DA MIGLIAIA DI ANNI - PER QUESTO IL CONSIGLIO ARTICO HA STABILITO UN PROGETTO DI "BIOSICUREZZA" CHE STUDI I RISCHI E I POSSIBILI EFFETTI DEL RIEMERGE DI MALATTIE RISALENTI ALMENO ALL'ULTIMA ERA GLACIALE...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Virus trovato nel permafrost

Il governo russo ha avvisato che lo scioglimento del permafrost nelle regioni artiche della Russia potrebbe rilasciare virus e batteri antichi e potenzialmente mortali. Nikolay Korchunov, un alto diplomatico russo che presiede il Consiglio Artico, ha detto lunedì che esiste il rischio che i microbi intrappolati nel gelo da decine di migliaia di anni si "sveglino" mentre il terreno si scioglie a causa del riscaldamento globale.

Korchunov ha detto che il Consiglio ha ora stabilito un progetto di "biosicurezza" per studiare i rischi e i possibili effetti posti dal riemergere di malattie che potrebbero essere state congelate almeno dall'ultima era glaciale.

Nikolay Korchunov

Parlando al canale televisivo Zvezda lunedì, ha detto: «C'è il rischio che vecchi virus e batteri si risveglino. Per questo motivo, la Russia ha avviato un progetto di 'biosicurezza' all'interno del Consiglio Artico», ha aggiunto.

Il progetto avrà il compito di valutare "rischi e pericoli" relativi al "degrado del permafrost" e alle "future malattie infettive", ha spiegato.

Circa il 65% del territorio russo è classificato come permafrost, terreno che rimane permanentemente ghiacciato anche durante i mesi estivi. Ma, poiché le temperature aumentano a causa del riscaldamento globale, il terreno sta iniziando a scongelarsi, espellendo animali e oggetti che sono stati congelati per migliaia di anni.

Rinoceronte lanoso emerso dal permafrost

Negli ultimi anni sono stati portati alla luce resti di rinoceronti lanosi estinti circa 14.000 anni fa e una testa di lupo di 40.000 anni fa - così perfettamente conservata da avere ancora la pelliccia. Questi ritrovamenti hanno persino generato un'industria intorno al mammut lanoso - estinto circa 10.000 anni fa - con i cacciatori che vanno alla ricerca di scheletri dissotterrati in modo da poter estrarre le loro zanne e venderle ai commercianti di avorio.

Ma la scoperta di esemplari così ben conservati ha anche suscitato il timore che le malattie che gli animali potrebbero aver portato possano essere scongelate con loro e, a differenza dei loro ospiti, possano sopravvivere allo scongelamento.

Jean Michel Claverie, un virologo dell'Università di Aix-Marseille, ha avvertito l'anno scorso di prove «estremamente buone» che «si possono far rivivere i batteri dal permafrost profondo». Il professor Claverie ha persino scoperto uno di questi virus - il pithovirus - che, una volta scongelato dal permafrost, ha iniziato ad attaccare e uccidere le amebe.

Cratere Batagaika, in Russia, effetto dello sciogliemento del permafrost

Il pithovirus, che era stato congelato per circa 30.000 anni prima dell'esperimento, è innocuo per l'uomo, ma il professor Claverie ha affermato che dimostra che i virus congelati a lungo possono "svegliarsi" e iniziare a infettare nuovamente gli ospiti.

Gli scienziati non sono d'accordo sull'età esatta della calotta polare artica, sul permafrost che la circonda e quindi sull'età degli oggetti che contiene. Ma la maggior parte delle scoperte scongelate che sono state scoperte finora risalgono all'ultima era glaciale, da circa 115.000 a 11.700 anni fa.

A parte il potenziale rilascio di malattie antiche, gli scienziati avvertono che lo scioglimento del permafrost rappresenta una minaccia ancora maggiore a causa del rilascio di anidride carbonica e gas metano mentre la materia organica intrappolata al suo interno si scongela e inizia a marcire.

Lupo emerso dal permafrost

Entrambi i gas contribuiscono al riscaldamento globale che a sua volta accelera lo scioglimento, in un circolo vizioso che gli scienziati avvertono essere un "punto di svolta" che accelererà il ritmo e la gravità del cambiamento climatico a meno che non venga fermato o mitigato.

Lo scioglimento rappresenta anche un rischio per le infrastrutture e le città russe, che sono state costruite nel terreno ghiacciato e ora vedono la terra spostarsi sotto i loro piedi mentre inizia a scongelarsi.

Un'enorme fuoriuscita di petrolio nel Circolo Polare Artico lo scorso anno è stata attribuita allo scioglimento, dopo che un serbatoio di diesel è crollato quando il terreno intorno ha ceduto.

permafrost 5

In questo contesto, Vladimir Putin è stato sempre più esplicito sulla minaccia dello scioglimento del permafrost e del riscaldamento globale più in generale. Parlando a una conferenza l'anno scorso, ha detto al pubblico: «Colpisce i sistemi di condutture, i distretti residenziali costruiti sul permafrost e così via. Se entro il 2100 si dovessero sciogliere il 25 per cento degli strati di permafrost vicini alla superficie, ne sentiremo l'effetto molto forte».