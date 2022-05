NATURAL BORN KILLER - IN AMERICA STA PRENDENDO PIEDE UNA NUOVA GENERAZIONE DI SUPREMATISTI BIANCHI - L'ULTIMO ESEMPIO E' PAYTON GENDRON, L'ADOLESCENTE CHE HA UCCISO DIECI PERSONE IN UN SUPERMERCATO DI BUFFALO - CONVINTI SOSTENITORI DELLA TEORIA DELLA SOSTITUZIONE DELLA RAZZA, SECONDO CUI I BIANCHI SI ESTINGUERANNO, VIVONO DI DISINFORMAZIONE ONLINE...

Dagotraduzione dal Los Angeles Times

payton gendron

Durante i primi giorni della pandemia, Payton Gendron si è connesso alla bacheca di messaggi di 4chan per sfogliare meme ironici e infografiche che diffondono l'idea che la razza bianca si stia estinguendo.

Ben presto si è trovato nelle frange ancora più sinistre del web, scorrendo siti estremisti e neonazisti che spacciavano teorie del complotto e razzismo anti-nero. Ma è stato solo quando ha individuato la GIF di un uomo che sparava con un fucile in un corridoio buio, e poi ha rintracciato un live streaming sull'uccisione di 51 persone nel 2019 in due moschee in Nuova Zelanda, che a Gendron deve esser sembrato di aver trovato la sua vocazione: uno sparatutto di massa virulentemente razzista con una brama di notorietà.

sparatoria al supermercato tops di buffalo 5

Il diciottenne bianco di Conklin, NY, sospettato di aver ucciso 10 persone sabato in un supermercato di Buffalo, sembra rappresentare una nuova generazione di suprematisti bianchi. Sono isolati e online, radicalizzati dai meme di Internet e dalla disinformazione, apparentemente ispirati dai livestream per trovare fama attraverso spargimenti di sangue, in gran parte spinti da idee contorte secondo cui la razza bianca è minacciata da tutto, dal matrimonio interrazziale all'immigrazione.

«Ora hai questo nuovo mondo ironico di assassini», ha detto JJ MacNab, un borsista del programma sull'estremismo della George Washington University. «È un mondo diverso - solo un flusso costante di statistiche sbagliate, meme cattivi, bugie sulle persone che vogliono odiare... Questo è il modo di 4chan: dici cose oltraggiose a cui non credi necessariamente - e nel tempo arrivi a crederci».

sparatoria al supermercato tops di buffalo 4

A differenza dei vecchi suprematisti bianchi - dal Ku Klux Klan ai nuovi gruppi terroristici neonazisti come la Base o la Divisione Atomwaffen - le nuove reclute dei forum razzisti 4chan e 8chan sono spesso ragazzi adolescenti al liceo, ha detto MacNab. Esprimono la loro rabbia in un momento in cui le opportunità economiche diminuiscono per alcuni giovani.

«Si sono messi a cavalcioni sui reciproci crimini e, man mano che ognuno di loro è diventato più famoso, hanno reso più desiderabile la loro copia», ha detto MacNab. «La battuta è sempre: chi può battere il numero di uccisioni? ... Per loro è come un videogioco. Come fai a segnare meglio dell'ultimo?».

joseph gramaglia commissario della polizia di buffalo

Armato di un potente fucile scarabocchiato con un epiteto razziale, il sospetto ha trasmesso la sua follia omicida in diretta su Twitch, una piattaforma popolare tra i giovani giocatori, e ha pubblicato un manifesto di 180 pagine che sposava la «teoria della sostituzione» razzista, l'idea che i bianchi americani rischiano di essere sostituiti da ebrei e persone di colore.

Identificandosi come un fascista suprematista bianco con convinzioni neonaziste, Gendron ha scritto che i bassi tassi di natalità dei bianchi in tutto il mondo rappresentano una «crisi» e un «assalto» che «alla fine si tradurrà nella completa sostituzione razziale e culturale del popolo europeo».

sparatoria al supermercato tops di buffalo 3

Gli esperti affermano che la teoria della sostituzione - la cui etichetta è stata coniata per la prima volta in Francia dallo scrittore nazionalista bianco Renaud Camus nel suo libro del 2011 "Le Grand Remplacement" - ha ispirato un flusso costante di uomini armati razzisti violenti negli Stati Uniti negli ultimi anni, dal massacro della sinagoga dell'albero della vita a Pittsburgh nel 2018 all'uccisione di un congregante e al ferimento di altri tre in una sinagoga a Poway, in California.

sparatoria al supermercato tops di buffalo 2

Anche se Gendron alla fine ha trovato le sue motivazioni in un omicidio di massa avvenuto fuori degli Stati Uniti - il massacro di fedeli di Brenton Tarrant del 2019 a Christchurch, in Nuova Zelanda - nel suo manifesto ha lodato gli autori di massacri a sfondo razziale negli Stati Uniti. Questi includevano Dylann Roof, che ha ucciso nove parrocchiani neri in una chiesa a Charleston, SC, e Patrick Crusius, che ha preso di mira latini e immigrati in un Walmart a El Paso. Quella sparatoria, che ha ucciso 23 persone, è stata descritta come l'attacco più mortale ai latini nella storia dell'America moderna.

sparatoria al supermercato tops di buffalo 1

Il suprematista bianco e gli assassini di estrema destra hanno dominato il totale degli omicidi degli estremisti dal 2018, ha affermato Brian Levin, direttore del Center for the Study of Hate and Extremism al Cal State San Bernardino. Negli ultimi due anni, c'è stato un cambiamento storico generale verso l'alto nella frequenza dei crimini ispirati dall'odio contro i neri negli Stati Uniti, ha detto Levin.

«Nel 2020 e nel 2021 abbiamo assistito a un picco storico preoccupante dei crimini ispirati dall'odio contro i neri e delle invettive online, sempre ppiù violente, ma senza il tipo di attacchi multi-mortale che in precedenza hanno accompagnato tali picchi, fino ad ora», ha detto Levin. «Questa sparatoria è un'estensione e un ritorno agli atti di violenza di massa».

le vittime della sparatoria di buffalo

La tregua nelle sparatorie di massa guidate dall'odio è stata in parte dovuta al fatto che la pandemia ha chiuso scuole, centri commerciali e luoghi in cui si riunivano folle di persone, ha detto Levin. Ma anche perché le forze dell'ordine federali hanno prestato maggiore attenzione agli estremisti su app online come Telegram dopo la sparatoria a El Paso nel 2019, ha affermato Michael Edison Hayden, giornalista investigativo senior del Progetto di intelligence del Southern Poverty Law Center.

il video della sparatoria di buffalo, girato da payton gendron 4

Sebbene tali attacchi sembrino prendere di mira comunità specifiche, in realtà sono guidati da una serie di ideologie più ampie del potere bianco, ha affermato Kathleen Belew, assistente professore di storia all'Università di Chicago che studia l'estremismo.

Belew, autore di "Bring the War Home: The White Power Movement and Paramilitary America", ha affermato che la radicalizzazione razzista non è un problema meridionale o regionale. L'attacco di Buffalo era chiaramente correlato agli attacchi di matrice razzista negli Stati Uniti negli ultimi anni, dalla sinagoga di Pittsburgh al Walmart di El Paso.

«La radicalizzazione è in atto tutto il tempo nel nostro paese», ha detto.