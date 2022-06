14 giu 2022 19:03

SU NAVALNY SI STRINGE LA MORSA DI PUTIN - IL LEADER DELL'OPPOSIZIONE RUSSA È STATO PORTATO VIA DAL CARCERE VICINO MOSCA DOVE ERA DETENUTO E MESSO IN UNA STRUTTURA DI MASSIMA SICUREZZA: NÉ GLI AVVOCATI, NÉ I SUOI PARENTI SONO STATI INFORMATI IN ANTICIPO DEL TRASFERIMENTO - UNO DEI LEGALI CHE ERA ANDATO A TROVARE IL DISSIDENTE IN PRIGIONE È STATO TRATTENUTO AL POSTO DI BLOCCO FINO A QUANDO GLI È STATO DETTO: "QUI NON C'È QUESTO DETENUTO"…