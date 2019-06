28 giu 2019 20:18

NAVIGLIO KILLER – DUE RAGAZZI DISABILI SCIVOLANO IN ACQUA CON LA CARROZZINA A ROBECCO, NELL’HINTERLAND DI MILANO: UNO MUORE E L’ALTRO RIMANE GRAVEMENTE FERITO – LA VITTIMA, UN 31ENNE, ERA LEGATO AL MEZZO CON LA CINTURA DI SICUREZZA E NON È RIUSCITO A SLEGARSI IN TEMPO PER SOPRAVVIVERE – STAVANO PARTECIPANDO A UN’ESCURSIONE E LE LORO SEDIE A ROTELLE SI ERANO URTATE SULLA PISTA CICLABILE