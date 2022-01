È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI I NUOVI CASI SONO 180.426, IN CALO RISPETTO A IERI E ANCHE ALLA SETTIMANA SCORSA. MA I MORTI SONO ANCORA SOPRA QUOTA 300 (308 OGGI, 360 IERI) - IL TASSO DI POSITIVITÀ MOSTRA UN PICCOLO MIGLIORAMENTO AL 16,2% - AUMENTANO I RICOVERI IN AREA MEDICA, CALANO QUELLI IN RIANIMAZIONE

Paola Caruso per www.corriere.it

CORONAVIRUS - BOLLETTINO DEL 15 GENNAIO 2022

Sono 180.426 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 186.253). Sale così ad almeno 8.549.450 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 308 (ieri sono stati 360), per un totale di 140.856 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 5.937.747 e 120.609 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 125.199). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.470.847, pari a +72.019 rispetto a ieri (+75.310 il giorno prima).

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 1.217.830, ovvero 85.521 in più rispetto a ieri quando erano stati 1.132.309. Il tasso di positività scende al 14,8% (l’approssimazione di 14,81%); ieri era 16,4%.

il grafico sulle terapie intensive di roberto speranza

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Come di consueto la curva in oscillazione scende nel weekend, per poi toccare il «punto minimo settimanale» con i dati di lunedì. A «influenzare» l’andamento dello scenario è soprattutto la Lombardia — rispetto alle altre regioni ha quantità maggiori di contagi giornalieri — perché dopo il «suo record» di oltre 52 mila casi/die, datato 6 gennaio, sembra registrare un trend in calo. Non è così per altri territori, alle prese con numeri che tendono a crescere (ma molti sono caratterizzati da moli minori di nuovi positivi). L’ipotesi che si possa essere vicini al plateau diventa più concreta.

RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA

La curva dei nuovi positivi sul sito della Protezione civile

Anche il confronto con lo scorso sabato (8 gennaio) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +197.552 casi con un tasso del 16,2%, mostra un piccolo miglioramento: oggi, infatti, ci sono meno nuove infezioni di quel giorno con una percentuale inferiore (14,8% contro 16,2%).

Il sistema sanitario

Aumentano le degenze in area medica e sono in flessione quelle in rianimazione per la terza volta questo mese. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +351 (ieri +371), per un totale di 18.370 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -2 (ieri +11) — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI —, portando il totale dei malati più gravi a 1.677, con 141 ingressi in rianimazione (ieri 136).

I casi regione per regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 1.748.171: +33.249 casi (ieri +33.856)

Veneto 868.413: +19.539 casi (ieri +18.357)

Campania 824.083: +19.788casi (ieri +20.206)

terapia intensiva covid 2

Emilia-Romagna 789.044: +17.755 casi (ieri +20.346)

Piemonte 685.051: +14.350 casi (ieri +14.609)

Lazio 682.635: +12.096 casi (ieri +15.307)

Toscana 571.128: +11.761 casi (ieri +11.859)

Sicilia 514.101: +9.292 casi (ieri +10.023)

Puglia 417.380: +9.718 casi (ieri +9.757)

Liguria 216.912: +5.835 casi (ieri +5.438)

Friuli Venezia Giulia 205.114: +4.570 casi (ieri +4.584)

Marche 177.399: +5.766 casi (ieri +4.257)

Abruzzo 162.806: +3.835 casi (ieri +3.570)

terapia intensiva covid 1

Calabria 142.960: +2.723 casi (ieri +3.653)

Umbria 126.010: +1.958 casi (ieri +2.125)

P. A. Bolzano 125.400: +2.700 casi (ieri +2.469)

Sardegna 105.889: +1.490 casi (ieri +1.549)

P. A. Trento 92.293: +2.461 casi (ieri +2.235)

Basilicata 47.828: +593 casi (ieri +904)

Valle d’Aosta 23.488: +440 casi (ieri +587)

Molise 23.345: +507 casi (ieri +562)