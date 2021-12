18 dic 2021 18:02

È ARRIVATO IL BOLLETTINO (E NON PORTA BUONE NOTIZIE) – OGGI IN ITALIA 28.064 NUOVI CASI E 123 MORTI: IL TASSO DI POSITIVITÀ È STABILE AL 4%, MA AUMENTANO LE DEGENZE IN OSPEDALE – I CASI DI OMICRON RILEVATI NEL NOSTRO PAESE SONO 84. IL GOVERNO HA CONVOCATO LA CABINA DI REGIA PER IL 23 DICEMBRE