28 set 2020 17:07

È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI I NUOVI CONTAGI SONO 1.494, 300 IN MENO DI IERI, MA NON È UNA BUONA NOTIZIA, VISTO CHE I TAMPONI PROCESSATI SONO SOLO 51.109 (36MILA IN MENO RISPETTO A IERI) . 16 MORTI E 773 GUARITI/DIMESSI - AUMENTANO I RICOVERATI IN TERAPIA INTENSIVA: + 10 RISPETTO A IERI