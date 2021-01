È UN BRUTTO MOMENTO PER I GIORNALISTI - LA RETORICA TRUMPIANA NEI CONFRONTI DELLA STAMPA HA SDOGANATO LA RABBIA PER I REPORTER: DURANTE L’ATTACCO AL CAMPIDOGLIO DEL 6 GENNAIO CI SONO STATE ALMENO NOVE AGGRESSIONI E IN VISTA DELL’INAUGURAZIONE IN MOLTI HANNO DETTO CHE INDOSSERANNO GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE. MOLTE REDAZIONI HANNO ORDINATO DI NON INDOSSARE I BADGE CHE POTREBBERO IDENTIFICARLI COME GIORNALISTI…

L'attacco al Campidoglio del 6 gennaio ha provocato almeno nove aggressioni nei confronti di giornalisti e almeno cinque arresti, secondo quanto riporta lo U.S. Press Freedom Tracker.

Perché è importante: la dura retorica del presidente Trump nei confronti della stampa ha consentito ai leader all'estero e localmente negli Stati Uniti a continuare ad attaccare la stampa che a loro non piace.

Trump se ne va e lascia un'eredità di vetriolo destinato alla stampa che sopravviverà grazie ai suoi sostenitori per molti anni a venire. Prima dell'inaugurazione, diversi giornalisti hanno detto alla CNN che indosseranno giubbotti antiproiettile. Molte redazioni hanno ordinato di non indossare alcun accessorio, nemmeno i badge stampa, che potrebbero identificarli come giornalisti.

La scorsa settimana alcune testate giornalistiche hanno inviato una lettera alle forze dell'ordine federali, chiedendo maggiore trasparenza e maggiori informazioni sulle minacce di violenza politica all'inaugurazione.

Il quadro generale: un numero record di giornalisti (110) sono stati arrestati o accusati penalmente negli Stati Uniti nel 2020, secondo il Committee to Protect Journalists, rispetto ai 9 nel 2019. Circa 300 sono stati aggrediti, per lo più da agenti delle forze dell'ordine.

Gran parte di queste aggressioni si è verificata nell'estate durante le proteste Black Lives Matter e a novembre legate alle elezioni. Diversi fattori, tra cui un atteggiamento sempre più ostile nei confronti della stampa, hanno contribuito a sradicare le norme che una volta garantivano ai giornalisti la protezione della polizia.

In conclusione: il 2020 ha stabilito un nuovo record per il numero di giornalisti incarcerati a livello globale. Altri giornalisti vengono assassinati in paesi che non sono in guerra. Dei 50 giornalisti uccisi l'anno scorso, l'84% è stato consapevolmente preso di mira e deliberatamente assassinato per aver svolto il proprio lavoro.

