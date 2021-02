QUARANTE-NATI PER LA MUTAZIONE – LA VARIANTE INGLESE POTREBBE FAR ALLUNGARE I TEMPI DI QUARANTENA: COLPA DELLA DURATA MEDIA COMPLESSIVA DELL'INFEZIONE CHE È DI 13,3 GIORNI, E IN ALCUNI CASI FINO A 16,5, CONTRO GLI 8,2 GIORNI (CON PUNTE ESTREME DI 9,7) DEL CEPPO ORIGINARIO DI SARS COV2 - LA VARIANTE RESTEREBBE INFETTIVA PIÙ A LUNGO E IL PERIODO DI QUARANTENA DI 14 GIORNI SENZA NECESSITÀ DI TAMPONE PREVISTO ORA PER GLI ASINTOMATICI IN ITALIA POTREBBE ESSERE INSUFFICIENTE….