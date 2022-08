È MORTO A CUBA GERMANO MANCINI, IL TURISTA ITALIANO CHE HA CONTRATTO IL VAIOLO DELLE SCIMMIE – PROFESSIONE CARABINIERIE, DA POCO PIÙ DI DUE MESI ERA COMANDANTE DELLA STAZIONE DI SCORZÈ, IN PROVINCIA DI VENEZIA. SI TROVAVA NELL’ISOLA CON ALCUNI AMICI PER UNA VACANZA. SI ERA SENTITO MALE IL 18 AGOSTO, POI È STATO COLPITO DA UNA CRISI RESPIRATORIA…

È morto a Cuba, Germano Mancini, 50 anni. Era in vacanza, si trovava nell'isola come turista: era arrivato il 15 agosto. Era da poco più di due mesi comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè, in provincia di Venezia. Il militare si trovava con alcuni amici in vacanza per il periodo di Ferragosto. Originario di Pescara, risiedeva a Noale, sempre nel Veneziano.

L'uomo è deceduto dopo aver contratto il vaiolo delle scimmie. Lo riferisce il Gazzettino.it. Mancini si sarebbe sentito il 18 agosto, poi l'altra notte è stato colpito da una crisi respiratoria risultata purtroppo fatale.

Sabato 20 agosto il ministero della Salute dell'Avana aveva comunicato di aver accertato il primo caso ufficiale di contagio di vaiolo delle scimmie. In una nota aveva reso noto che «un turista italiano aveva ricevuto una diagnosi di vaiolo delle scimmie, e si trovava in condizioni critiche, in un ospedale della capitale».

La nota precisava che l'uomo si trovava «in pericolo di vita». Mancini e i suoi amici avevano preso alloggio in un Bed & Breakfast.

