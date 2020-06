30 giu 2020 18:10

È L’ORA DEL BOLLETTINO – IL NUMERO DEI MORTI TORNA A SALIRE DOPO IL MINIMO DI IERI: OGGI I DECESSI SONO 23 – I NUOVI CONTAGI SONO 142, DI CUI 62 IN LOMBARDIA, MENTRE IN 8 REGIONI NON C’È STATO NESSUN NUOVO CASO – I RICOVERATI SONO 1090, 93 IN TERAPIA INTENSIVA…