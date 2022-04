È SALITO A 39 IL BILANCIO DELLE VITTIME DELL’ATTACCO RUSSO ALLA STAZIONE DI KRAMATORSK: SONO MORTI ANCHE 4 BAMBINI - IL GOVERNO UCRAINO SOSTIENE CHE L’ATTACCO MISSILISTICO SIA STATO PRECEDUTO DA UNA RICOGNIZIONE DELL’OBIETTIVO: C’ERANO 4MILA PERSONE IN ATTESA DI PRENDERE UN TRENO PER FUGGIRE - IL CREMLINO SMENTISCE: “NON ABBIAMO COLPITO NOI, È UNA PROVOCAZIONE DEGLI UCRAINI. I FRAMMENTI DEL MISSILE CHE APPAIONO NEI VIDEO APPARTENGONO A UN VETTORE UTILIZZATO SOLO DALLE FORZE DI KIEV”

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 10

MEDIA, A KRAMATORSK 39 VITTIME, INCLUSI 4 BAMBINI

(ANSA) - Sono 39, inclusi 4 bambini, le vittime dell'attacco russo alla stazione di Kramatorsk, secondo il servizio di sicurezza dell'Ucraina citato da Ukrainska Pravda. "Per ogni vita uccisa, la Russia risponderà davanti alla legge", afferma Kiev.

UCRAINA: KIEV,ATTACCO A KRAMATORSK PRECEDUTO DA RICOGNIZIONE

(ANSA) - L'attacco missilistico dei russi alla stazione ferroviaria di Kramatorsk è stato preceduto da un'approfondita ricognizione dell'obiettivo. Lo afferma su facebook Oleksiy Arestovych, consigliere del capo dell'Ufficio del Presidente dell'Ucraina, come riporta Ukrinform.

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 12

"Le truppe russe hanno colpito la stazione ferroviaria di Kramatorsk con un missile Iskander. Dovrebbe essere chiaro che tali attacchi sono preceduti da un'attenta ricognizione di obiettivi, almeno UAV (droni, ndr)". "Hanno visto molto bene che la mattina presto c'erano migliaia di persone che cercavano di evacuare dalla stazione in quel momento, famiglie, bambini, anziani", ha sottolineato Arestovych.

il post di zelensky sulla strage di kramatorsk

UCRAINA: SINDACO KRAMATORSK, NELLA STAZIONE 4.000 PERSONE

(ANSA) - Nella stazione ferroviaria di Kramatorsk alle 10:30, quando è avvenuto l'attacco, c'erano 4mila persone. Lo ha detto il sindaco della città Alexander Goncharenko, secondo quanto riporta la tv Ukraine 24 sul proprio canale Telegram.

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 13

MOSCA, NON ABBIAMO COLPITO LA STAZIONE, PROVOCAZIONE KIEV

(ANSA) - Il ministero della Difesa di Mosca ha smentito che l'esercito russo abbia bombardato la stazione di Kramatorsk parlando di "provocazione" degli ucraini. Lo riferisce la Tass.

MOSCA, 'MISSILE IN VIDEO KRAMATORSK USATO SOLO DA UCRAINI'

strage di civili in fuga alla stazione ferroviaria di kramatorsk 9

(ANSA) - I frammenti del missile che appaiono in un video vicino alla stazione di Kramatorsk appartengono ad un vettore Tochka-U, "utilizzato solo dalle forze ucraine". Lo afferma il ministero della Difesa russo, respingendo le accuse delle autorità di Kiev di avere bombardato oggi la stazione della cittadina nel nord-est del Paese. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

