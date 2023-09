30 set 2023 07:58

È STATO TROVATO MORTO ALFRED VEFA, L’EX MARITO DI KLODIANA VEFA, ACCUSATO DI AVER UCCISO LA 37ENNE A CASTELFIORENTINO – IL CADAVERE DELL’UOMO È STATO RECUPERATO IN UNA ZONA ISOLATA, NEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA – ALFRED SI SAREBBE SPARATO CON LA STESSA ARMA USATA PER UCCIDERE KLODIANA…