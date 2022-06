9 giu 2022 10:30

VIDEO DUNQUE MUOIO – GLI SCIENZIATI LANCIANO L’ALLARME: TRASCORRERE LA GIORNATA DAVANTI ALLO SCHERMO DI PC E TELEFONINI DANNEGGIA LA VISTA MA ANCHE ALTRI ORGANI DEL CORPO RIDUCENDO POTENZIALMENTE LA DURATA DELLA NOSTRA VITA - '’NOI SIAMO ABITUATI A PENSARE CHE L’OCCHIO SIA QUALCOSA CHE CI SERVE, PER VEDERE. NON LO CONCEPIAMO COME UN ORGANO CHE DEVE ESSERE PROTETTO PER PROTEGGERE L'INTERO ORGANISMO'’ - E LA SALUTE DEGLI OCCHI CHE COLPISCE QUASI TUTTE LE CELLULE DEL CORPO E DI CONSEGUENZA PIO' CAUSARE O PEGGIORARE MALATTIE CRONICHE…