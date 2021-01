NE RIMARRÀ SOLO UNO! – LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL RITO DI TRA-PASSAGGIO DELLA TRIBÙ SURI, IN ETIOPIA, DOVE GLI UOMINI SI MENANO TRA DI LORO CON LUNGHI BASTONI PER MOSTRARE LA LORO VIRILITÀ E CONQUISTARE UNA MOGLIE: LE LOTTE SONO COSI' SANGUINOSE E VIOLENTE CHE ALCUNI MUOIONO, MENTRE ALTRI PORTANO I SEGNI DELLE MAZZATE SULLA PELLE PER TUTTA LA VITA…

tribu' suri 14

Le spettacolari immagini di un rito di passaggio di una tribù etiope all’interno della quale gli uomini combattono per conquistare una moglie e per mostrare mascolinità.

Non si tratta di un’esibizione, ma di una violenta e sanguinosa lotta tra i Suri che, lottando per il prestigio, si massacrano con dei lunghi bastoni, proteggendosi solo con degli elmetti fatti in casa. Le lesioni, a volte, sono così profonde che i combattenti muoiono o portano sul loro corpo segni di cicatrici per tutta la vita.

tribu' suri 6

Il governo etiope ha bandito i combattimenti con il bastone nel 1994, ma continuano a far parte della vita tribale. Il fotografo Xavier Gil Tabios, 62 anni, di Barcellona, si è recato nella Valle dell'Omo per assistere al tradizionale rito di passaggio.

I turisti sono spesso sgraditi e le tribù hanno già affermato che trovano offensivo essere fotografati senza permesso. Ma Tabios ha trascorso una settimana con il popolo Suri riuscendo a convincerli a poter assistere: «Combattono per dimostrare mascolinità, per vendetta personale e per conquistare una moglie. I partecipanti combattono a due a due fino a quando non rimane un solo vincitore.

tribu' suri 11

L'area può essere un posto inospitale. Devi negoziare economicamente per accedere a una celebrazione come questa e speri sempre che la violenza non vada fuori controllo. Alla fine siamo dovuti scappare quando un clan è arrivato con le pistole in cerca di guai. È un'area complicata, ma esorto comunque le persone a provare questa esperienza unica e irripetibile».

