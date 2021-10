14 ott 2021 18:43

NEANCHE I 600.000 MORTI DI COVID IN BRASILE HANNO CONVINTO IL PRESIDENTE BOLSONARO A VACCINARSI - OSPITE AD UNA TRASMISSIONE RADIO, HA RIBADITO: "STO VALUTANDO NUOVI STUDI, HO LA MIA IMMUNITA', IL MIO LIVELLO DI ANTICORPI DEL SANGUE E' MOLTO ALTO. PERCHE' MAI DOVREI FARE IL VACCINO?" - PER ESEMPIO, PER ANDARE ALLO STADIO, VISTO CHE DOMENICA L'HANNO RIMBALZATO IN QUANTO NON IMMUNIZZATO...