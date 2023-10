NEANCHE I GRANDI CLASSICI SI SALVANO DAL "REVISIONISMO WOKE" - AL TEATRO ARGENTINA DI ROMA ARRIVA "THE JUNGLE BOOK REIMAGINED", UNA RISCRITTURA DEL "LIBRO DELLA GIUNGLA" AI TEMPI DEL POLITICALLY CORRECT E DELL'ALLARMISMO AMBIENTALE - IL PROTAGONISTA MOWGLI È INTERPRETATO DA UNA RAGAZZA CHE VIENE GETTATA IN MARE E TROVATA DA ANIMALI CHE REGNANO IL PIANETA SOMMERSO DALL'ACQUA - "LIBERO QUOTIDIANO": "HANNO TRASFORMATO UNA FAVOLA BELLA, PIENA DI RIFLESSIONI E BUONE INTENZIONI IN UN ALLARMANTE, FOSCO PANORAMA NEL QUALE…"

Estratto dell'articolo di Marco Rocchi per "Libero quotidiano"

Prima o poi doveva succedere. Anche Mowgli, il protagonista del Libro della giungla ha cambiato sesso ed è diventato una bambina. Lo stupefacente fatto, già noto nel continente, in Italia si è manifestato per la prima volta in questi giorni al Teatro Argentina, in occasione del Roma Europa Festival dove è andata in scena la prima nazionale di Jungle Book reimagined,[…]

[…]una riscrittura basata su politically correct sessuale, allarmismo ambientalista e dosi industriali di pessimismo d’artista. […] questi sono gli ingredienti che hanno trasformato una favola bella, piena di riflessioni e buone intenzioni (i famosi finali alla Esopo) in un allarmante, fosco panorama nel quale la piccola Mowgli alla fine torna tra i suoi simili quasi come una moderna Noè, chiamata a salvare un’umanità prossima (se non già dentro) un diluvio.

Autore di questo cambio radicale […] è Akram Khan, regista, coreografo anglo bengalese, uno dei più celebri e rispettati artisti della danza di oggi. […]

Lo spettacolo inizia con una Mowgli lasciata, assieme alla sua famiglia, aggrappata a una zattera prima che venga gettata in mare e trovata da animali che hanno preso il controllo del pianeta ormai abbandonato, con elefanti e giraffe fuggiti dagli zoo, scimmie da laboratorio che tornano nei luoghi a loro più consoni. Praticamente una rivoluzione in cui la civiltà umana è del tutto nemica e parzialmente già sepolta dalle acque. D’un tratto, infatti, tra la nebbia, compare anche una parvenza di Torre Eiffel.

E Khan di tanta cupezza è convinto fino in fondo, tanto da scrivere nella nota riservata agli spettatori: «Stiamo vivendo tempi incerti, non solo per la nostra specie ma per tutte quelle che popolano questo pianeta. La causa principale di questa incertezza nasce dall’aver dimenticato la connessione con la nostra casa, il nostro pianeta. Tutti ne prendiamo qualcosa e tutti ci costruiamo sopra, ma abbiamo dimenticato di ricambiarlo con il nostro rispetto».

Il messaggio subliminale, anche qui, è il “fate presto” che sempre di più risuona, più o meno legittimamente, in questi confusi anni. Un appello che, però, rischia di perdere il suo obiettivo principale, quello di dar vita a una favola contemporanea, se allo spettatore non si dà di fatto modo di uscire dal mood della tragedia incipiente in cui forse l’unica possibilità per questi poveri umani, è quella di farsi divorare dalla tigre. Per farla finita definitivamente con un finale alternativo e da bollino rosso.

