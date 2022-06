IL NECROLOGIO DEI GIUSTI - E’ STATA LA VOCE ANGELICA DI “BLUE VELVET” E DI “TWIN PEAKS”, L’UNICA IN GRADO DI CANTARE “MYSTERIES OF LOVE” O “FALLING” O “INTO THE NIGHT” O “THE WORLD SPINS”. SE NE VA A 65 ANNI LA MERAVIGLIOSA JULEE CRUISE, LA VOCE CHIARA DEL CINEMA SCURO DI DAVID LYNCH - BIONDA, ETEREA, SOFISTICATISSIMA, SIA CHE LA VEDESSIMO IN SCENA, SEMPRE NEL RUOLO DELLA CANTANTE, SIA CHE LA SENTISSIMO, ALLE PRESE CON LA MUSICA DI ANGELO BADALAMENTI, CONTRIBUIVA ALLA COSTRUZIONE DEL FASCINO DI QUEL TIPO DI CINEMA CHE ANCORA OGGI TROVIAMO INSUPERABILE… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

julee cruise 4

E’ stata la voce angelica di “Blue Velvet” e di “Twin Peaks”, l’unica in grado di cantare “Mysteries of Love” o “Falling” o “Into the Night” o “The World Spins”. Se ne va a 65 anni la meravigliosa Julee Cruise, la voce chiara del cinema scuro, scurissimo, di David Lynch, ricorrente nel suo cinema dal 1986. Bionda, eterea, sofisticatissima, sia che la vedessimo in scena, sempre nel ruolo della cantante, sia che la sentissimo, alle prese con la musica di Angelo Badalamenti, contribuiva alla costruzione del fascino di quel tipo di cinema che ancora oggi troviamo insuperabile.

julee cruise 5

E che è difficile ricordare senza la sua voce. Nata nel 1956 a Creston, nell’Iowa, inizia a cantare a 11 anni. Si diploma all’Università di Drake specializzandosi nel Corno Francese. Compare in quattro piccoli film televisivi fantastici prima di farsi notare da Angelo Badalamenti e da David Lynch. In “Blue Velvet” canta “Mysteries of Love”, ma esplode davvero solo in “Twin Peaks”, la serie, 1989-90, con le sue interpretazioni delle canzoni scritte da Lynch sulla musica di Badalamenti, “Falling”, “The Nightigale”, “Into the Night”.

julee cruise 7

Lynch e Badalamenti costruiscono per la sua voce una sorta di sinfonia, “industrial Symphony No 1: The Dream of the Brokenhearted” nel 1990. Ritornerà a più riprese seguendo le evoluzioni di “Twin Peaks”, cioè il film “Fuoco cammina con me” e la serie “Twin Peaks: Il ritorno”, dove torna a cantare per Lynch. Troviamo la sua voce anche in altri film, come “Fino alla fine del mondo” di Wim Wenders, dove canta “Summer Wishes, Winter Tears”. Pubblica quattro album con le sue canzoni dal 1989 al 2011. Ma non è mai diventata una star, solo una grande cantante di culto. Tanto da collaborare negli anni con gli artisti più diversi, da DJ Dmitry e le band Hybrid e Delerium.

julee cruise 6

Ha dato notizia della sua morte sulla pagina facebook della band B-52, dove Julee aveva cantato tra il 1992 e il 1995, il marito, il giornalista Edward Grinnan, che le è sempre stato vicino. “La sua voce angelica ci trasportava tutto in un’altra dimensione”, ha scritto oggi Kyle McLachlan, “Adesso, lei sta fluttuando fra gli angeli. Mandando amore alla sua famiglia, agli amici e ai fan”. Il commento che ha fatto invece il suo regista, un commosso David Lynch, sembrava provenire direttamente dal mondo di Twin Peaks.

julee cruise 3 julee cruise 1 julee cruise 2