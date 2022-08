NEGAZIONISMO E DISGUSTO A BERLINO – IN VISITA IN GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE PALESTINESE ABU MAZEN HA DETTO CHE “ISRAELE HA COMMESSO 50 STERMINI, 50 OLOCAUSTI”– IL CANCELLIERE TEDESCO OLAF SCHOLZ, CHE ERA AL SUO FIANCO, È RIMASTO DI STUCCO. POI SI È DETTO “DISGUSTATO” – ABU MAZEN POI HA PROVATO A RITRATTARE, MA IL LEADER PALESTINESE NON È NUOVO AL NEGAZIONISMO DELLA SHOAH

Estratto dall'articolo di Rossella Tercatin per “la Repubblica”

Abu Mazen Olaf Scholz

Israele avrebbe commesso «cinquanta Shoah». Lo ha dichiarato il Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese (Anp) Abu Mazen e non in un luogo qualsiasi, ma a fianco del Cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino, lasciandolo letteralmente di sasso, in un episodio che secondo il suo portavoce «getta un'ombra sulle relazioni tra Germania e Anp».

Abu Mazen Olaf Scholz

In visita ufficiale per discutere la cooperazione internazionale a favore della popolazione palestinese , durante la conferenza stampa congiunta con Scholz martedì sera Abu Mazen si è trovato a rispondere alla domanda se avrebbe chiesto scusa a Berlino per i fatti di Monaco '72. Cioè le maledette Olimpiadi in cui un commando di terroristi palestinesi legati a Fatah, il partito di Abu Mazen, prese in ostaggio undici atleti israeliani, che furono uccisi insieme a un poliziotto tedesco.

Abu Mazen

«Se vogliamo concentrarci sul passato, fate pure», ha detto il presidente ai giornalisti, aggiungendo che poteva citare «cinquanta massacri» commessi da Israele, «cinquanta stermini, cinquanta olocausti ». Se lì per lì Scholz non ha avuto la presenza di spirito di replicare, in seguito il cancelliere si è detto «disgustato ». [...]

Le parole di Abu Mazen hanno provocato sdegno tanto in Germania quanto nello Stato ebraico. «Mahmoud Abbas che accusa Israele di aver commesso "50 Shoah" mentre si trova sul suolo tedesco non è solo una disgrazia morale, ma una mostruosa menzogna», il commento di Lapid. [...]

Abu Mazen Olaf Scholz

«Il presidente Mahmoud Abbas riafferma che la Shoah è il crimine più efferato della storia umana moderna», si legge nel comunicato diffuso sull'agenzia di stampa Wafa, che sottolinea come il presidente intendesse parlare di «crimini» commessi dalle forze israeliane.

abu mazen

Tuttavia, l'87enne Abu Mazen, politicamente sempre più debole e incapace di mantenere il controllo della Cisgiordania, non è nuovo al negazionismo della Shoah. La sua stessa tesi di dottorato, discussa nel 1982, si intitolava "L'altra faccia: la relazione segreta tra nazismo e sionismo". Nello studio si ripete più volte l'idea che la cifra dei sei milioni di ebrei annientati fosse un'esagerazione.

«Questo è il "dottorato" del Presidente dell'Anp. C'è da stupirsi che egli accusi Israele di compiere 50 olocausti? », ha commentato l'ambasciatore di Israele a Roma Dror Eydar. Durante la c onferenza stampa ci sono stati altri momenti di tensione tra Abu Mazen e Scholz, come quando il cancelliere ha sottolineato che non condivideva l'uso della parola Apartheid usata da Abu Mazen per descrivere la situazione nei Territori palestinesi. A elogiare invece le parole del leader, altri esponenti di Fatah. «Siamo orgogliosi di te», si legge in un post di Fatah pubblicato sui social media, secondo quanto riportato dalla stampa israeliana.

ABU MAZEN Abu Mazen ABU MAZEN abu mazen 1