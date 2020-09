PER I NEGAZIONISTI DEL VIRUS, DAGO CONSIGLIA - SIETE INTERESSATI A UN'INDIMENTICABILE ESPERIENZA DI VITA SPERICOLATA CHE VI FARA' PRENDERE, IN UN SOL MAZZO, COVID, AIDS, GONORREA, HERPES GENITALE, VERRUCHE ANORETTALI? NON DIMENTICATE IL “RUSTY TROMBONE” - IN COSA CONSISTE? LA DONNA PRATICA ALL’UOMO UNA DOPPIA STIMOLAZIONE, DI LINGUA (DIETRO) E DI MANO (DAVANTI) - SE RISCONTRATE QUALCHE STRANO SINTOMO, CHIAMARE SGARBI...

1 - BASTA TROMBARE, MEGLIO UN “RUSTY TROMBONE”! - È UNA PRATICA SESSUALE ORA MOLTO IN VOGA NEGLI STATI UNITI - IN COSA CONSISTE? LA DONNA PRATICA ALL’UOMO UNA DOPPIA STIMOLAZIONE, DI LINGUA (DIETRO) E DI MANO (DAVANTI) - ECCO I CONSIGLI PER FARLA, E BENE

http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/basta-trombare-meglio-rusty-trombone-pratica-sessuale-ora-143494.htm

2 - PERCHE' IL RUSTY TROMBONE E' DIVENTATO VIRALE

Maria Elena Barnabi per www.cosmopolitan.it

RUSTY TROMBONE

Quando qui a Cosmpolitan Italia abbiamo deciso di pubblicare il nostro articolo su cosa è e come si fa il Rusty Trombone (ovvero masturbazione maschile + anilingus realizzati in contemporanea dalla donna sull'uomo) sapevamo che la cosa avrebbe destato curiosità e scandalo. E che sarebbe diventato virale. Non così tanto però.

Insomma, dopo tutto stiamo parlando di tecniche sessuali abbastanza conosciute. La pratica di masturbare un uomo non è niente di speciale. Verosimilmente è il primo contatto che le donne, ancora ragazze, hanno con l'organo sessuale maschile.

Per quanto riguarda l'anilingus, ammetto che sia più di nicchia. È pur vero però che quando si pratica del sesso orale al proprio/a partner, non è che si vada proprio per il sottile, eh. Insomma è un attimo scivolare con la lingua due o tre centimetri più indietro, dai. A chi non è mai capitata una roba così? Magari per sbaglio, magari per un secondo, magari per mezzo minuto…

QUINDI PERCHÉ IL RUSTY TROMBONE È DIVENTATO UN FENOMENO DEL WEB?

RUSTY TROMBONE

Abbiamo provato a individuare sei punti

1) L'ESPRESSIONE RUSTY TROMBONE È SIMPATICA, FA RIDERE

Fa pensare al trombone e alla tromba, due strumenti musicali gioiosi, con un suono squillante. Fa pensare al trombare, che è un modo scanzonato e divertente per definire il fare all'amore. E poi fa pensare (mamma perdonami) al "trombare di culo". E si sa che non c'è niente che induca le persone alla risata sgangherata più dell'accenno (seppur minimo) all'atto di emettere peti. Basterebbe solo questo punto legato al peto per spiegare la viralizzazione di questo contenuto. Ma facciamo le persone serie. Andiamo avanti.

2) PERCHÉ RUSTY TROMBONE È UN NEOLOGISMO RELATIVAMENTE GIOVANE

E perché si presta a numerosi meme e giochi di parole con Rusty il selvaggio, Rusty il padrone di Rin Tin Tin, il cocktail rusty nail, l'album Swordfishtrombones di Tom Waits.

3) IL RUSTY TROMBONE È OBIETTIVAMENTE DIFFICILE DA REALIZZARE

RUSTY TROMBONE

Da qui le condivisioni sui gruppi di WhatsApp e le riletture collettive per capire esattamente come bisogna incastrare mano e lingua. Ma non disperare. Tra qualche giorno sforneremo un altro pezzo esaustivo e molto tecnico.

4) C'È DI MEZZO L'ANO MASCHILE

E l'ano maschile è l'ultimo dei tabù del sesso, come già avevamo notato quando abbiamo pubblicato il nostro articolo sul pegging. «Gli uomini sono molto disinformati e non sanno che questa zona è molto molto sensibile», sostiene Roberta Rossi, psicologa e psicoterapeuta, presidente della Federazione italiana di sessuologia scientifica.

«E continuano a confondere l'anatomia con l'orientamento sessuale: ancora oggi, appena si parla di stimolazione anale maschile si pensa all'omosessualità. Ma sono due cose completamente distinte». Insomma ragazzi, mettetevela via: è verità scientifica che l'ano maschile sia sensibile. Non volete né crederci né provarci? Una roba in meno che avrete sperimentato. Sta di fatto che non esiste niente di più bello che parlare di un tabù.

RUSTY TROMBONE

5) PERCHÉ IL RUSTY TROMBONE FA PENSARE A UNA ROBA UN PO' SPORCA

Quando si parla di Rusty Trombone e di stimolazione orale dell'ano, la mente va diretta diretta al contatto oro-fecale, che per una persona adulta è probabilmente una delle attività più proibite, disgustose e scandalose che si possano pensare. C'è un motivo per cui il contatto oro-fecale sia in (quasi) tutte le culture del mondo bandito ed è perché espone il corpo umano alla diffusione di tantissime malattie.

Ma nello scandalo e nel disgusto, spesso è nascosta una grande attrazione: anzi tanto più una cosa è proibita, tanto più il trasgredire il divieto diventa eccitante. Anche solo il parlarne. E infatti la coprofagia (che specifichiamolo: con l'anilingus non c'entra niente) era considerata la più sublime e elevata delle pratiche dal Marchese de Sade, cioè l'uomo che a fine Ottocento ha scritto il compendio più completo e illuminato sulle perversioni e le parafilie sessuali prima ancora che la psicanalisi fosse inventata (Le 120 giornate di Sodoma).

NB: il giocare con le feci è una pratica molto diffusa nei bambini, un passo naturale della loro crescita. NBB: la zona dell'ano può avere un odore particolarmente intenso ma per taluni è considerato piacevole. Perché? Perché questo odore va a stimolare il sistema limbico, ovvero la parte più antica del cervello, collegata direttamente, tra le altre cose, anche all'emotività e al sesso.

RUSTY TROMBONE

6) PERCHÉ FORSE QUALCOSA STA CAMBIANDO

Sono certa che fino a dieci anni fa un pezzo sul Rusty Trombone non avrebbe avuto tutta questa eco. Farsi leccare l'ano da una donna durante una masturbazione non era una cosa di cui parlare, neppure per scherzo. Magari uno lo faceva, nel piccolo della sua stanza da letto, ma mica ci rideva sopra. Perché? Molto semplice: per scoprire che l'ano è sensibile, bisogna stimolarlo, stuzzicarlo e (DIO NON VOGLIA) penetrarlo. Magari con mezza falange, magari con un mignolo, magari con la punta della lingua. Però sempre di penetrazione si tratta.

MEME SUL RUSTY TROMBONE

Ed è questa che ai maschi alfa ha sempre causato raccapriccio, perché l'essere penetrati è delle donne. È una roba da donne. Non da uomini. E che cosa c'è di più brutto per un uomo vero, un maschio alfa, del fare un'azione da donne? Ebbene, sembra che le cose stiano cambiando. Almeno in questi ultimi giorni, gli uomini hanno accettato il fatto che di questa cosa se ne possa parlare, ridere, scherzare.

E sono convinta che le migliaia di condivisioni in gruppi WhatsApp di soli maschi (le squadre di basket, gli amici del lavoro, i compagni del liceo), celino un atteggiamento interlocutorio sulla faccenda. Del tipo: io non lo farei mai, ma mio cugino mi ha detto che l'ha fatto e che a lui è piaciuto. Sta a vedere che il Rusty Trombone diventa per gli uomini uno strumento (finalmente) di liberazione sessuale?

il kamasutra del rusty trombone 5 il kamasutra del rusty trombone 3 RUSTY TROMBONE il kamasutra del rusty trombone 2 il kamasutra del rusty trombone 1 RUSTY TROMBONE RUSTY TROMBONE il kamasutra del rusty trombone 4