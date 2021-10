NEGLIGENZA, INCAPACITÀ, SCIATTERIA: COSA È SUCCESSO DAVVERO SUL SET DI “RUST”? - A DARE LA PISTOLA CARICA AD ALEC BALDWIN È STATO L’AIUTO REGISTA DAVE HALLS, CHE IN PASSATO ERA STATO LICENZIATO PROPRIO PER VIOLAZIONI ALLA SICUREZZA SUI SET (E COMPORTAMENTI SESSUALI INAPPROPRIATI) - LA RESPONSABILE DELLE ARMI DELLA PRODUZIONE ERA UNA DEBUTTANTE, E LA TROUPE AMMAZZAVA IL TEMPO GIOCANDO A “PLINKING”, TIRO A SEGNO CON PROIETTILI VERI… - VIDEO

Matteo Persivale per il "Corriere della Sera"

«Perché mi avete dato una pistola carica? Perché?», gridava Alec Baldwin subito dopo aver sparato per errore alla direttrice della fotografia e al regista del suo film Rust , giovedì scorso, alle 13.50 (le 21.50 in Italia), Bonanza Creek Ranch nei pressi di Santa Fe, New Mexico.

Dopo giorni di rivelazioni sull'indagine che sta svolgendo l'ufficio dello sceriffo la risposta che si può già dare, con certezza, alla sua domanda, è: per negligenza, incapacità, sciatteria. Per folle incoscienza, per fretta di completare un western dal budget ridicolo per la Hollywood di oggi, sei milioni di dollari.

Il risultato: Baldwin, nei panni di un pistolero, ha centrato la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, 42 anni, e il regista Joel Souza, 48 anni. Hutchins è morta prima di arrivare in ospedale, Souza è stato ferito leggermente a una spalla. Le rivelazioni di ieri sono particolarmente sconvolgenti.

Tutti si chiedevano come fosse possibile che una pistola di scena avesse in canna un proiettile vero? Si è saputo che i membri della piccola, sgangherata troupe nei giorni precedenti (prima di andarsene, poche ore prima della tragedia, per protestare contro il superlavoro e l'albergo a 80 km dal set, sostituiti da personale locale non iscritto al sindacato) erano soliti ammazzare il tempo caricando le armi di scena con proiettili veri, e giocando al tiro a segno con le lattine di birra vuote nei pressi del set.

Si chiama «plinking», in slang: un'abitudine molto americana (gli americani sono 329 milioni, le pistole almeno 390 milioni), ma la prima regola di sicurezza di ogni set è che non possono esserci munizioni vere, soltanto quelle a salve realizzate apposta da tecnici specializzati, senza proiettile, che fanno semplicemente rumore e un lampo molto scenografico ma che non fanno uscire nulla dalla pistola.

Come è finita una pistola carica nelle mani di Baldwin? Gliel'ha data l'aiuto regista Dave Halls, dopo aver gridato, come da procedura, per essere sentito da cast e troupe, «pistola scarica», garantendo così a tutti che il ciak sarebbe avvenuto in completa sicurezza (si è saputo ieri che Halls era stato cacciato da una produzione proprio per violazioni alla sicurezza delle armi quando una pistola aveva sparato per errore, e per comportamenti scorretti a sfondo sessuale).

Nella registrazione della telefonata del pronto intervento si sente la script supervisor della produzione inveire contro Halls, «quel figlio di p». Chi ha dato la pistola carica a Halls? La quasi debuttante responsabile delle armi Hannah Gutierrez-Reed, 24 anni, che ha ottenuto il lavoro dopo che altri più esperti si erano chiamati fuori visto il budget irrisorio e la lavorazione a tappe forzate (Gutierrez-Reed è figlia di un famoso stuntman e armiere di Hollywood, che le ha insegnato personalmente il mestiere).

Le possibili conseguenze? Quelle penali sono da determinare: le testimonianze solleverebbero Baldwin da conseguenze per negligenza criminale, molto a rischio invece Gutierrez-Reed e Halls. Quelle civili? Enormi, e molto ramificate. L'assicurazione difficilmente basterà a coprire l'entità del danno provocato: la famiglia della vittima, in assenza di un accordo extragiudiziale, potrà citare per danni la produzione (Baldwin è co-produttore: pare salvo o quasi da strascichi penali ma quelli civili paiono garantiti) e, singolarmente, Gutierrez-Reed, Halls, e altri.

