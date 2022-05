NEIL PARISH, IL DEPUTATO INGLESE SORPRESO A GUARDARE PORNO ALLA CAMERA DEI COMUNI, SOSTIENE CHE FOSSE ALLA RICERCA DI UN MIETITREBBIA "DOMINATOR" QUANDO PER SBAGLIO HA APERTO UN COLLEGAMENTO A UN SITO WEB PER ADULTI - L'UOMO E' STATO COSTRETTO A DIMETTERSI, MA TRA I PARLAMENTARI LE ACCUSE DI COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI ABBONDANO: UN MINISTRO E' STATO ACCUSATO DI AVER FATTO "SESSO RUMOROSO" NEL SUO UFFICIO, UN PARLAMENTARE HA INVIATO LA FOTO DI UN PENE A UNA COLLEGA E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Neil Parish su un mietitrebbia Dominator

L'ex deputato conservatore Neil Parish, costretto a dimettersi dopo lo scandalo del porno alla Camera dei Comuni inglese, era in realtà alla ricerca di mietitrebbie "Dominator" quando ha aperto un collegamento a un sito Web per adulti, affermano i suoi amici.

Il consigliere della contea del Devon, Colin Slade, ha detto che il signor Parish stava guardando i veicoli agricoli quando è avvenuto l'ormai famigerato incidente alla Camera dei Comuni. La Claas "Dominator" è un marchio di mietitrebbia ampiamente utilizzato e la fattoria di famiglia del signor Parish nel North Somerset ha comprato uno di questi modelli nei suoi locali durante il fine settimana.

Il signor Slade ha detto a The Telegraph che «poteva immaginare» come la ricerca avrebbe potuto portare a contenuti inappropriati, sostenendo: «Non ho mai avuto dubbi sul suo comportamento e considero Neil totalmente sincero. Ho visto la sua intervista alla BBC, che è stata molto sentita, in cui ha detto che aveva sbagliato e gli dispiaceva».

Il suggerimento dell'onorevole Slade non è stato ancora confermato dall'onorevole Parish, anche se l'ex parlamentare conservatore ha detto che stava guardando dei trattori quando si è imbattuto in contenuti per adulti.

Il 65enne presidente della commissione per l'ambiente e gli affari rurali, che è un agricoltore di professione, ha annunciato la scorsa notte che avrebbe lasciato il suo posto a Tiverton e Honiton dopo aver ammesso di aver guardato porno sul suo telefono mentre era seduto sulle panchine verdi dei Comuni.

I commenti dell'onorevole Slade arrivano mentre i parlamentari affrontano crescenti pressioni per ripulire la politica di Westminster in mezzo a un'ondata di sordide affermazioni sul comportamento alimentato dall'alcol che ha lasciato la reputazione del Parlamento nel fango.

Tra le accuse c’è quella a un ministro accusato di aver fatto "sesso rumoroso" nel suo ufficio parlamentare, un parlamentare conservatore che ha inviato la foto di un pene a una collega e un altro che ha ricevuto ripetuti avvertimenti perché frequenta prostitute. Si dice anche che un altro parlamentare abbia leccato i volti degli uomini da ubriaco che saltellavano in uno dei tanti bar del Parlamento.

Il Sunday Times ha affermato che oggi un parlamentare si è così ubriacato di champagne durante un'elegante festa parlamentare che ha dovuto essere scortato fuori, mentre in un incidente separato una ricercatrice si è ubriacata così tanto da vomitare in un bar dei Comuni e in seguito è stata trovata svenuta.

Le nuove affermazioni arrivano dopo le precedenti accuse di comportamento rozzo e misogino da parte di politici maschi, incluso il paragonare le parlamentari donne alle prostitute a causa del modo in cui sono vestite.

Il presidente della Camera dei Comuni Sir Lindsay Hoyle oggi ha chiesto una riforma "radicale" delle pratiche di lavoro, inclusa la fine dell'impiego diretto degli assistenti da parte dei parlamentari, per rendere più facile per loro presentare reclami senza timore di perdere il lavoro.

