18 ago 2022 09:21

I NEMICI DI PUTIN CADONO COME MOSCHE - TROVATO MORTO A WASHINGTON, IN CIRCOSTANZE SOSPETTE, IL BANCHIERE DAN RAPOPORT – IL CADAVERE ERA IN UN CONDOMINIO DI LUSSO E LA POLIZIA E’ INTERVENUTA DOPO LA SEGNALAZIONE SU UNA PERSONA CHE SI ERA LANCIATA NEL VUOTO (LANCIATA O SPINTA?) – L’UOMO, CHE AVEVA CON SÈ 2.620 DOLLARI IN CONTANTI, DAL 2012 AVEVA SEMPRE PRESO LE DIFESE DI ALEXEI NAVALNY CRITICANDO IL CREMLINO ANCHE DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA…